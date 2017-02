Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 stallo e blocco certificati da S&P

La situazione è di deciso stallo: questo è quanto emerge dalle ultime notizie riportate dall'agenzia di rating americana Standard and Poor's. Secondo l'agenzia di rating, l'Italia vive una situazione di grande blocco politico che potrebbe trasformarsi in un inutile 2017 per quanto riguarda i provvedimenti nuovi che si vorrebbero portare avanti.

Il giudizio di S&P, conseguenze e prospettive per Italia e novità per le pensioni

Secondo S&P, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, l'economia italiana è ancora molto debole ed è questa debolezza che permette alle forze, come il M5S, che spingono per lasciare l'euro a conquistar sempre più spazio. Per S&P la situazione italiana attuale di stallo potrebbe portare ad un nuovo anno perso per quanto riguarda gli ulteriori interventi strutturali necessari, come se non ci fossero le condizioni ideali per portarli avanti. Il rischio di ulteriore stallo, se non si farà qualcosa di concreto, deriva anche dalle difficoltà interne dei singoli schieramenti politici ma anche dalla definizione della prossima manovra, che prevede già una spesa di ben 19,2 miliardi di clausole di salvaguardia lasciate in eredità dal precedente esecutivo e di 3,4 miliardi che, in un modo o nell’altro, si dovranno trovare per evitare che venga aperta (prima o poi) una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Si tratta di una tendenza che dovrebbe essere decisamente invertita per consentire al nostro Paese di andare avanti con tutti quei provvedimenti necessari, al contrario, per ritornare a crescere in maniera costante, e decisamente forte. In prospettiva, dunque, sarebbe importante, ad oggi, capire come si evolverà la situazione politica italiana, se si andrà ad elezioni subito o se continuerà a rimanere in carica l’attuale esecutivo, magari più rafforzato, con la possibilità di portare avanti misure importanti e fondamentali come novità per le pensioni profonde e assegno universale, che la stessa Comunità, tra l’altro, sosterebbe, considerando la nuova risoluzione approvata di introduzione dell’assegno universale in tutti i Paesi comunitari, considerando che è già in vigore in quasi tutti i Paesi, ad eccezione di Italia e Grecia.

O con elezioni politiche subito o con un mandato rinnovato all’attuale esecutivo fino alla naturale scadenza della legislatura fino al prossimo 2018, si dovrebbe assistere, dunque, ad un importante rilancio di profonde novità per le pensioni. L’esecutivo, in un anno, potrebbe portare avanti diverse misure per quanto riguarda le novità per le pensioni, dall’introduzione dell’assegno universale, come spinto dalla stessa Comunità, all’avvio del cosiddetto momento due di lavoro sulle novità per le pensioni, alla nuova analisi sulla fattibilità della novità per le pensioni di quota 100, alla possibilità di eguagliare l’età pensionabile tra uomini e donne, o abbassando la prima o alzando la seconda.

Le ulteriori novità per le pensioni che si dovrebbero portare avanti

Le novità per le pensioni rientrerebbero tra quei provvedimenti strutturali spinti non solo da S&P per l’avvio concreto in Italia di una ripresa concreta. Introdurre, infatti, importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, o attraverso modifiche del meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita, sarebbe possibile: