Roma Villareal streaming

Il rotondo quattro a zero dell’andata vale più di una polizza assicurativa per il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Che ormai sono all’orizzonte. Ma guai a prendere sotto gamba Roma Villareal, la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa Legue. Gli spagnoli sono come i gatti e hanno sette vite.

Prima di cantare vittoria bisognerà gestire al meglio il risultato dell’andata e aspettare il triplice fischio di chiusura delle ostilità. Solo allora i giallorossi potranno esultare insieme al loro popolo che si sta già organizzando per non perdersi i novanta minuti. E sono iniziate anche le ricerche sul web per cercare la migliore opzione anche per vedere in streaming il possibile trionfo giallorosso.

Il Villareal, però, non arriverà certo da sparring partner all’Olimpico. Le parole infuocate pronunciate dal difensore spagnolo Jaume Costa sono un manifesto chiaro e diretto. Il succo del discorso è che i gialli credono nella remuntada e metteranno in campo tutte le proprie energie per realizzare quella che appare come una missione davvero impossibile. Anche perché la Roma potrà contare su un Edin Džeko formato europeo, che grazie alla tripletta siglata nella gara di andata è salito in cima alla classifica dei capocannonieri in Europa League.

Roma Villareal il turn over giallorosso

La sfida al Villareal non deve diventare uno scomodo per la Roma di Spalletti. Il rischio che la concitazione degli eventi possa fare scemare la concentrazione in un gruppo che ha dimostrato proprio nella gara di andata in Spagna tutto il proprio valore c’è e potrebbe anche essere elevato. Non solo il risultato dell’andata.

Praticamente un’ipoteca sulla qualificazione. Ma la tentazione di giocare al risparmio in vista della terribile sfida di campionato di domenica sera contro l’Inter a San Siro, potrebbe instillarsi nei pensieri più reconditi dell’undici agli ordini di Spalletti. Che sta provando a tenere alto il morale e la tensione nei giorni che separano dalla partita.

Il tecnico giallorosso sta anche programmando il turn over giallorosso per mettere forze fresche e motivate in campo sia in Europa che in campionato. Probabile quindi una girandola di cambi con Strootman, Emerson Palmieri, Radja Nainggolan e Mohamed Salah lasciati in panchina.

Roma Villareal il Sottomarino Giallo proverà il colpo grosso

Fran Escribà potrà contare invece su tutti gli effettivi per la trasferta. Il Sottomarino Giallo proverà senza dubbio il colpo grosso e non mancano le dichiarazioni che vanno in questo senso. Se c’è ancora un barlume di speranza di passare il turno allora gli spagnoli sono decisi ad andare fino in fondo. Roma avvisata mezza salvata verrebbe da dire.

Come vedere Roma Villareal in streaming

Per vedere la gara di Europa League tra Roma e Villareal bisognerà necessariamente aver sottoscritto l’abbonamento a Sky, visto che l’emittente di Murdoch trasmette l’Europa League in esclusiva. Sarà disponibile anche la piattaforma streaming Sky Go, gratuitamente solo per gli abbonati, mentre non sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Altre soluzioni utili per vedere la partita in streaming possono essere suggerite dai vari canali RCN TV Colombia, CCTV in Cina, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina UzReport TV in Uzbekistan, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria. La partita potrebbe essere seguita anche su alcuni siti di bookmakers stranieri che utilizzano la stessa modalità di Snai e Betclic per trasmettere le immagini di alcunepartite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.