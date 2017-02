Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 pagella all'Italia e rischio procedura infrazione

La situazione ad oggi sembrerebbe piuttosto chiara: nonostante sia in arrivo da parte della Comunità la pagella per il nostro Paese con una serie di rappporti sulla situazione economica italiana e degli altri Paesi comunitari, sembra anche averci dato più dato per misure correttive. Stando, infatti, alle ultime e ultimissime notizie, la Comunità avrebbe deciso (per ora) di non aprire alcuna procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, dando ulteriore tempo.

Nuovi termini per misure correttive e cosa si farà per novità per le pensioni

Secondo quanto deciso dalla Comunità, l'Italia avrà ancora tempo fino al prossimo 30 aprile per definire misure correttive e se non sarà rispettata questa strada, allora alla prima occasione utile scatterà davvero la procedura di infrazione. La Comunità avrebbe inoltre esortato l'Italia a risolvere i problemi politici interni che stanno facendo decisamente rallentare l'attuazione dei nuovi provvedimenti necessari per l'avvio di un serio percorso di ripresa. L'Italia rischia la procedura di infrazione perché, nonostante le concessioni, non ha compiuto alcun particolare sforzo per rispettare le regole di bilancio fissate dalla Comunità.

E, stando alle ultime notizie, bisognerà impegnarsi seriamente per dimostrare alla Comunità un impegno profondo di rispetto delle regole e in questo percorso le misure annunciate dal nostro ministro dell’Economia, al momento, non possono essere considerate veri e propri impegni, considerando che mancano dettagli e definizioni certe. Il Belpaese, dunque, è riuscito ad evitare per il momento la procedura di infrazione, ma in cambio dovrà definire nuove misure per quei 3,4 miliardi di euro chiesti proprio dalla Comunità. E si tratta di un impegno che rappresenterà un grandissimo ostacolo per le novità per le pensioni che, stando ai primi numeri, costerà già tanto. A questi 3,4 miliardi di euro, si devono, infatti, aggiungere anche i 19,2 miliardi di euro di clausole di salvaguardia lasciati in eredità dal precedente esecutivo.

Prospettive e scenari prossimi per le novità per le pensioni

Dunque, per mettere in atto tutte quelle misure necessarie per la correzione dello 0,2% del prodotto interno lordo, pari a 3,4 miliardi, probabilmente,ancora una volta, si dovrà rinunciare all'attuazione di quelle novità per le pensioni tanto importanti, tanto profonde, e tanto richieste, non soltanto per permettere ai lavoratori più anziani, e stanchi, di andare finalmente in pensione, ma anche per un contestuale rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile. Se, quindi, si potrebbe procedere all’introduzione dell’assegno universale, grazie proprio ad una risoluzione comunitaria che invita i Paesi in cui esso non è ancora in vigore, Italia in primis, ad introdurlo, potrebbero ancora una volta essere rimandate novità per le pensioni che potrebbero cambiare profondamente le rigide attuali norme pensionistiche favorendo una ripresa dell’economica in generale, come: