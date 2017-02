Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 i punti interrogativi rimasti da incontro Sindacati-Governo Gentiloni

Dopo l’intesa raggiunta lo scorso mese di settembre sulle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, aumenti delle pensioni e cumulo gratuito di tutti i propri contributi previdenziali, all’indomani di critiche, malcontenti e richieste di modifica delle stesse novità per le pensioni, ieri sono tornati a riunirsi forze sociali ed esecutivo. Ma il nuovo incontro con il Dicastero dell’Occupazione ha lasciato aperti ancora diversi interrogativi.

Richieste da discutere sulle ultime novità per le pensioni e resoconto dell’incontro tra forze sociali ed esecutivo

L’incontro di ieri tra parti sociali e Dicastero dell’Occupazione avrebbe dovuto essere l’occasione ideale per discutere le richieste di modifiche delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ancora troppo limitate e ristrette. Al centro della nuova riunione le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, ma all’ordine del giorno si pensava vi fossero anche temi come:

pensione anticipata per coloro che hanno iniziato a lavorare prestissimo e per coloro che svolgono attività faticose; rendita integrativa temporanea anticipata; avvio di un secondo successivo momento di lavoro su ulteriori novità per le pensioni più profonde.

Nulla, però, di questi ultimi argomenti è stato affrontato, così come, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, sono rimasti ancora diversi interrogativi sulle richieste di cambiamento avanzate per le stesse novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Le richieste delle forze sociali si sono concentrate su:

maggiori attenzioni e tutele per mini pensione e quota 41 per le categorie di lavoratori che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione e per coloro che svolgono attività faticose; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticose per accedere a mini pensione e quota 41; revisione dl sistema delle aspettative di vita.

Non è stato fatto, invece, alcun riferimento alla richiesta di abbassamento della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per la possibilità di accesso a mini pensione e quota 41 degli invalidi. Ma si tratta di una novità per le pensioni che potrebbe essere inserita tra le norme ufficiali dai tecnici che, da quanto emerso dalle ultime notizie, sembra siano già al lavoro sulla questione già da un po’ di tempo. Nulla è stato detto, secondo quanto riportano le ultime notizie, nemmeno sulla richiesta di riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per la richiesta di mini pensione e quota 41 da parte di chi è impiegato in attività faticose e pesanti. Nessun ulteriore chiarimento nemmeno su eventuali modifiche di categorie di lavoratori che potranno beneficiare di mini pensione e quota 41.

Confermato l’arrivo dei Dpcm a breve con avvio novità per le pensioni da maggio

In occasione della riunione di ieri tra sindacati e Governo Gentiloni è stato però confermato l’arrivo a breve dei Dpcm, la cui attuazione è fissata per il prossimo 2 marzo, e che conterranno le norme ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, che dovrebbero poi ufficialmente entrare in vigore dal prossimo mese di maggio, così come già da programma. Tuttavia, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe già in programma un’ulteriore riunione, fissata per il prossimo 23 marzo, durante la quale si dovrebbe iniziare a parlare del cosiddetto secondo momento di impegno su ulteriori novità per le pensioni più profonde.