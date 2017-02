Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Dombrovskis, Bersani, Leonardi

Molto di quello che si farà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in Italia sarà guidato dai giudizi della Comunità sul nostro Paese e dalla situazione politica interna, molto incerta e confusa. Le ultime notizie, comunque, non sembrano prospettare un periodo molto positivo per il nostro Paese che dovrà, innanzitutto, tirarsi su, pareggiare i conti con la Comunità e attuare misure per una concreta ripresa. Parole semplici da dire ma decisamente più difficili da metter in pratica. E così ci si avvia ad un lungo periodo piuttosto intenso di appuntamenti tra:

ulteriori richieste presentate dalla Comunità; eventuale scissione del centrosinistra; congresso ed elezioni per nuovo segretario del centrosinistra; elezioni politiche anticipate.

Le ultime posizioni del commissario Dombrovskis e conseguenze su novità per le pensioni

Il commissario europeo Valdis Dombrovskis è stato tra coloro che ha incontrato il ministro dell’Economia Italiana che, all’indomani delle ultime notizie comunicate dalla Comunità, ha rassicurato sul fatto che l’esecutivo italiano ha dato la sua parola per mettere in atto lo sforzo richiesto da 0,2%. Ci si dovrebbe, dunque, avviare alla definizione di quelle misure correttive per un valore di 3,4 miliardi di euro. La Comunità, infatti, ieri, ha deciso di non aprire per il momento una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, dando un ulteriore tempo all’Italia per rimettersi in carreggiata. Fino, dunque, al prossimo 30 aprile, l’Italia avrà ancora tempo per mettere a punto una manovra che corregga lo 0,2% del Pil. In caso contrario, la Comunità, alla prima occasione utile, e cioè in occasione del primo collegio dei commissari di maggio, avvierà concretamente la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

La manovra correttiva non avrà certo ripercussioni positive sulle novità per le pensioni. E’ molto probabile infatti che ogni nuova modifica pensionistica, tanto discussa in questo periodo, sarà bloccata perché, ancora una volta, non si avranno soldi sufficienti per la prossima manovra, considerando che ai 3,4 miliardi di euro di misure correttive bisogna sommare i 19,2 miliardi di euro di clausole di salvaguardia ancora scoperti. Nonostante il ministro dell’Economia italiano abbia rassicurato la Comunità sul fatto che miglioramenti richiesti saranno fatti, restano piuttosto incerti tempi e modalità, soprattutto a causa della situazione politica interna, principalmente del centrosinistra, che crea grande incertezza anche sul prossimo voto.

Le ultime affermazioni dell’ex segretario Bersani e conseguenze su novità per le pensioni

Dalle ultime notizie di ieri, sembra che l’ex segretario del centrosinistra Bersani sia sempre più avviato verso una concreta e definitiva scissione e, stando alle ultime notizie, con lui andrebbero via 15 senatori e 20 deputati. Probabilmente giovedì nasceranno i nuovi gruppi parlamentari e a marzo si terrà il primo evento politico del nuovo movimento, che, come affermato dallo stesso Bersani, sosterrà l’esecutivo ma si farà sentire sui decreti attuativi della scuola. La sua decisione di un nuovo schieramento politico sarà certamente positiva per le novità per le pensioni, considerando che Bersani è da sempre convinto dell’importanza di attuazione di misure sociali ulteriori e ulteriori novità per le pensioni per rispondere alle richieste e ai bisogni della gente. Ma anche la candidatura del governatore della Puglia Emiliano alla segreteria del centrosinistra potrebbe aprire interessanti prospettive di realizzazione di ulteriori novità per le pensioni, considerando la sua posizione da sempre favorevole a modifiche pensionistiche ma anche il fatto che proprio lui, nella sua Puglia, già lo scorso anno ha avviato una forma di assegno universale per i meno abbienti.

Le ultime posizioni di Leonardi e impatto su novità per le pensioni

Mentre c’è chi va avanti con la scissione, soprattutto all'indomani del nulla di fatto nella riunione della Direzione di ieri del centrosinistra, c'è chi nutre diverse perplessità proprio sull'esito della riunione della ieri. Tra questi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Marco Leonardi che, come riportato dalle ultime notizie, in occasione della riunione tenutasi con le forze sociali, e a cui ha preso parte, ha annunciato che i decreti attuativi arriveranno entro i termini stabiliti, vale a dire entro il prossimo 2 marzo, e ciò significherà dare il via ufficiale alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, in vigore poi da maggio, nell'attesa di avviare un secondo momento di discussione su ulteriori novità per le penisoni ben più importanti e profonde.