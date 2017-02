Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 Job Acts deve essere completato e rivisto

E' stata una delle riforme del precedente esecutivo inizialmente più elogiata ma che oggi richiama la necessità di una revisione per tornare a spingere il rilancio dell'occupazione, soprattutto giovanile, esattamente come sembrava stesse facendo subito dopo la sua approvazione. Una volta approvato il Jobs Act, infatti, con novità per occupazioni e contratti di lavoro, le assunzioni a tempo stabile hanno subito una forte impennata, durata però solo qualche mese, per poi tornare a calare profondamente. E questo è un aspetto decisamente negativo: da una norma per cui sono stati investiti oltre 20 miliardi di euro, ci si aspettava certamente di più. E ciò che dovrebbe essere fatto sarebbe riprendere, rivedere e completare lo stesso Jobs Act.

Problemi noti del Jobs Act e nuova analisi

Insieme a tutti i problemi già noti del Jobs Act relativi ad un uso, sempre più intenso tra l’altro, dei voucher, e a stretti collegamenti con le regole pensionistiche attuali che obbligano i lavoratori sempre più anziani a rimanere a lavoro, con un aumento tendenziale dell’età che è sempre più alta per i lavoratori già impiegati, lasciando fuori inevitabilmente quei più giovani a cui dovrebbero rivolgersi le assunzioni agevolate del Jobs Act, vi sono una serie di perplessità sul Jobs Act emerse da una recente analisi condotta da Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. Secondo quanto emerso da questa analisi, alla luce delle ultime notizie sulle riforme occupazionali degli altri Paesi comunitari, basate su regole flessibili per assunzioni e licenziamenti e importanti tutele, il Jobs act sembrava rappresentare una novità per la normativa occupazionale italiana orientata in quel senso, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato a fronte di sgravi contributivi per le aziende pronte a trasformare le assunzioni precari in assunzioni stabili, andando verso la cancellazione di contratti a termine e co.co.pro., strada verso la precarietà e l’impossibilità di costruirsi un futuro pensionistico certo. Il risultato, come sopra già riportato, è stato un boom di assunzioni stabili nei primi mesi di entrata in vigore del Jobs Act. Ma poi tutto è andato scemando.

Jobs Act da completare e rivedere

Per riuscire ad ottenere concreti risultati positivi dal Jobs Act bisognerebbe rimetterci mano, per una revisione di alcune norme previste e per completarlo al meglio, partendo, stando a quanto sottolineano le ultime e ultimissime notizie, alle politiche attive, quasi del tutto mancanti, per sostenere quell’occupazione giovanile che ad oggi rappresenta ancora una grave emergenza sociale del nostro Paese. Ancora troppoalta la disoccupazione giovanile e troppo pochi i giovani occupati, come anche confermato dalle ultime notizie sull’andamento dell’occupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, a fronte di una occupazione che invece è sempre più alta per gli over 50. Ciò che però dovrebbe essere avviata contestualmente alla revisione del Jobs Act sarebbe una revisione dell’attuale sistema pensionistico che certo non permette quel turn over lavorativo tra più anziani e più giovani che non solo rilancerebbe l’occupazione giovanile ma anche la stessa economica in generale passando attraverso una nuova spinta a produttività e consumi. E le novità per le pensioni che dovrebbero essere attuate sono quelle che permetterebbero di avviare un concreto ricambio generazionale a lavoro come: