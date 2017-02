Streaming Roma Villarreal: Europa League live gratis in diretta tv su siti streaming

Se si leggessero solo gli articoli che riguardano la Roma estrapolandoli dal contesto si direbbe quasi che Spalletti sia diventato un giocatore d’azzardo. E si perché sono già due le volte consecutive nelle quali accanto ai giallorossi viene posizionata la parola poker. Ma non si tratta di nessuna bisca clandestina, né di una nuova passione del tecnico di Certaldo. Più semplicemente è la Roma forza 4 quella che nelle ultime settimane ha demolito ogni avversario che provava a ostacolarne il cammino. In Italia e pure in Europa.

Ne sa qualcosa il Villarreal che proverà all’Olimpico a ribaltare il pesante 4-0 subito una settimana fa allo Stadio della Ceramica senza sperarci troppo. Benvenuti allora a questo Roma Villarreal, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si potrà vedere sia in diretta tv, ma solo per chi avrà acquistato il pacchetto su Sky che detiene i diritti in esclusiva, oppure live gratis cercando sul web i siti streaming giusti. Una gara che non ha nulla da dire, a meno che la Roma non sia in vena di follie visto il rotondo quattro a zero firmato Dzeko, tripletta, ed Emerson Palmieri, che dovrebbe lasciar dormire sogni tranquilli.

Il passaggio del turno, quindi, appare in qualche modo in cassaforte anche se gli spagnoli, da quello che filtra nei giorni della vigilia, proveranno a realizzare la remuntada. Francamente l’impresa sembra alquanto difficile. L’unica certezza, invece, sarà il turn over che i due tecnici applicheranno per provare a dare il giusto spazio a chi magari ha giocato meno e, al contrario, far riposare chi ha più minuti nelle gambe.

Roma Villatreal live Perotti torna titolare

Il primo a poter beneficiare di questa prospettiva è Perotti che torna titolare e Spalletti sembra averlo preferito per la sua indiscutibile abilità nell’uno contro uno. Armi importanti per provare ad addormentare l’aggressività con cui verrà a giocare il Sottomarino Giallo deciso comunque a rendere la vita difficile agli avversari.

Sulla tre quarti il brasiliano sarà affiancato da Raja Nainggolan. Il resto della formazione vedrà posizionarsi Alisson in porta, protetto da una linea a tre composta presumibilmente da Manolas, Vermaelen e Juan Jesus. Bruno Peres e Mario Rui, rispettivamente sugli out di destra e di sinistra, e Paredes e De Rossi saranno le coppie che costituiranno la cerniera di centrocampo. Insomma scelte ben ponderate che serviranno anche a dosare le energie in vista della terribile trasferta di domenica sera a San Siro contro l’Inter.

Roma Villarreal Do Santos a centrocampo

Occhio a Giovani Do Santos e all’abilità negli inserimenti di Bruno a centrocampo. In difesa si va verso la riconferma di Mateo Musacchio e Victor Ruiz, nonostante la brutta prestazione dell’andata. Attenzione, infine, alle giocate dell’attaccante Bakambu.

Vedere Roma Villarreal Europa League sui siti streaming

Per vedere Roma Villarreal la strada più semplice è quella di sintonizzarsi su Sky che ha acquistato l’esclusiva di questa competizione europea e trasmetterà le partite solo per i propri abbonati. C’è anche la possibilità di usufruire di Now TV la versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo eventi. Molti internauti, soprattutto tra i più giovani, si sono messi già alla ricerca di dei siti streaming, ma non sarà facile.

Per soddisfare questa esigenza potrebbero essere utili i vari canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita. Per esempio, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria, RCN TV Colombia, CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina. Oppure rivolgersi ai siti dei bookmakers stranieri che potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.