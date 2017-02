Roma Villarreal streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Villarreal, certo. Ma forse nelle menti dei calciatori giallorossi soprattutto Inter e Napoli inframmezzati dalla semifinale di Coppa Italia contro i rivali e cugini della Lazio. Un percorso davvero impegnativo nel quale Roma Villarreal, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si incastra quasi come un fastidio. Il quattro a zero furibondo con il quale la banda Spalletti ha regolato il Sottomarino Giallo nella gara di andata giocata in terra spagnola, lascerebbe dormire sogni tranquilli se…

Se il calcio fosse una scienza esatta e basterebbe quindi fare una semplice equazione per raggiungere il risultato finale. Invece, ed è questo forse l’arcano che spiega la grande passione con cui anche in questa circostanza migliaia di tifosi romanisti e spagnoli si metteranno alla ricerca dei siti web migliori per vedere la partita in streaming. Ci sarà anche chi, avendo acquistato il pacchetto Sky si organizzerà diversamente su come e dove vedere. L’importante sarà sostenere nell’uno o nell’altro caso la propria squadra del cuore.

La sfida contro il Villarreal sarà anche l’ultima disputata in un Olimpico che subirà subito dopo importanti trasformazioni. In una riunione tecnica in Questura, infatti, è stato deciso di abbassare le barriere, partendo dalla Curva Sud, proprio il settore occupato dal tifo giallorosso più caldo, così da poter completare i lavori in vista del derby di Coppa Italia previsto per il primo marzo. Inoltre è prevista anche l’implementazione del sistema di videosorveglianza con telecamere dedicate in via esclusiva alla zona centrale delle curve.

Roma Villarreal siti Totti dal primo minuto

Come si fa a non definirlo un mito, una leggenda. Francesco Totti è un patrimonio del calcio italiano per quello che ha dato, tanto, ma per quello che ancora riesce a dare in un calcio ormai stereotipato ed iper professionistico che sembra aver del tutto cancellato quel romanticismo da amarcord per dare spazio solo a una perfezione tanto apparente quanto, a volte, davvero stucchevole. E invece il capitano sarà in campo dal primo minuto alla non più tenera età di quaranta anni. con il solito entusiasmo, con il sorriso della prima volta. Con l’estro di chi il calcio lo vive come arte e divertimento. Chapeau.

Roma Villarreal spagnoli con Josè Angel, Sansone, Soriano e Bonera

Giovedì sera con la maglia gialla del Villarreal scenderanno in campo vecchie e non sempre rimpiante conoscenze del calcio italiano e della Roma. Come non citare tra gli spagnoli José Angel che a Roma è passato come una cometa che nessuno ha voglia nemmeno di ricordare, oppure gli italiani Nicola Sansone, Roberto Soriano e Daniele Bonera che invece hanno lasciato un buon ricordo nelle squadre dove hanno. Assenti invece il centravanti Soldado, ancora alle prese con i postumi di un brutto infortunio ai legamenti e Alexandre Pato, volato in Cina. Due assenze che fanno il paio con quelle dell’andata.

Come e dove vedere Roma Villarreal in streaming

Se avete dubbi su come vedere Roma Villarreal basta sapere che la soluzione più semplice ed immediata è quella di sintonizzarsi sui canali Sky, che trasmetterà, in esclusiva, in diretta l’incontro dell’Olimpico con fischio di inizio previsto per le 19.00 di giovedì sera. Ovviamente solo chi ha l’abbonamento potrà vedere regolarmente i novanta minuti oppure potrà scegliere anche Now TV, versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo ticket o l’abbonamento.

Disponibile sempre e solo per gli abbonati che preferiranno vederla su un dispositivo mobile perché ancora non sanno dove vederla la piattaforma streaming Sky Go. Altre soluzioni utili possono essere i vari canali satellitari stranieri come CCTV in Cina, RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria. Oppure provare con alcuni siti di bookmakers stranieri che però richiedono l’iscrizione obbligatoria e non sempre danno la possibilità di farlo agli italiani quando a giocare è una squadra del campionato di Serie A.