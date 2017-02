Roma Villarreal a streaming. Siti web. Dove e come vedere

Roma Villarreal dovrebbe essere un comodo e probante allenamento per la Roma di Luciano Spalletti visto che il risultato dell’andata mette al riparo da qualsiasi harakiri. Ma bisogna fare attenzione alla voglia di riscatto degli spagnoli che, attraverso le parole di Jaume Costa durante la preparazione della trasferta romana. Il difensore del Villareal ha fatto sapere che gli spagnoli hanno una dignità da difendere e per questo proveranno fino a quando ne avranno la possibilità di ribaltare il pesante passivo dell’andata sperando sia anche sufficiente per passare il turno.

Una dichiarazione d’intenti che dalle parti di Trigoria dovrebbe suonare come un campanello d’allarme. Guai a sottovalutare un nemico che è si ferito, ma non è ancora morto. Sportivamente parlando s’intende. Ecco perché Luciano Spalletti, tecnico esperto e che non si lascia condizionare da alcun evento se non quello di preparare al meglio ogni incontro della sua squadra, ha tenuto fuori dagli argomenti le sfide consecutive di campionato contro Inter a San Siro e Napoli in casa. Uno snodo cruciale per il futuro del campionato dei giallorossi.

Men che meno ha voluto aprire il discorso Coppa Italia dove la Lupa, in semifinale, affronterà gli amati e odiati, sempre sportivamente parlando, cugini della Lazio. Ma in capitale è già febbre Villarreal ed è iniziata la caccia ai siti web per vedere la partita in streaming. Sono diverse le possibilità di decidere dove e come vedere i novanta minuti dell’Olimpico. Ognuno sceglierà quella più consona alle proprie esigenze.

Roma Villarreal siti web non ci sarà Dzeko

Un pensiero ancora rivolto a Florenzi e poi via a testa bassa nella sfida al Villarreal. Questo sarebbe l’incipit di un romanzo intitolato alla gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Roma Villarreal si potrà vedere anche in streaming consultando i siti web migliori, quelli sicuri e legali. La Roma ha già messo in cassaforte la qualificazione con la maestosa prova dell’andata.

Si tratterà solo di tenere i nervi saldi (la pesante sconfitta contro il Porto nel ritorno dei preliminari di Champions dovrebbe ricordare qualcosa) e gestire al meglio i novanta minuti contro una squadra che comunque ha fatto capire di essere pronta a giocarsela a viso aperto nel tentativo di una rimonta. Non ci sarà Dzeko, protagonista assoluto dell’andata con la sua tripletta e capocannoniere sia in Europa che in Italia. Al suo posto giocherà dal primo minuto una leggenda che risponde al nome di Francesco Totti.

Roma Villarreal Escribà conferma la difesa

Il tecnico degli spagnoli Fran Escribà confermerà la stessa difesa che all’andata non fornì certo una prestazione esaltante visto passivo che il Sottomarino Giallo accusò alla fine dei novanta minuti di gioco. Questo significa che Mateo Musacchio e Victor Ruiz scenderanno in campo fin dal primo minuto, forse per dimostrare il loro vero valore. La retroguardia della Roma dovrà invece fare molta attenzione alle giocate di Bakambu.

Dove e come Roma Villarreal in streaming

Dove e come vedere Roma Villarreal in streaming sarà una delle principali preoccupazioni visto che non sarà semplice. Oltre alla soluzione offerta da Sky che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go, ma per vederla bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento con la televisione di Murdoch oppure si potrà acquistare il singolo evento. Non sarà facile questa volta usufruire dello streaming. Si potrà tentare con i siti dei canali stranieri come RCN TV Colombia, CCTV in Cina, UzReport TV in Uzbekistan, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, Action in Bulgaria.

O con i siti web dei bookmakers stranieri che potrebbero trasmettere le immagini in streaming con le stesse modalità utilizzate da Snai e Betclic per le partite della Serie A. Ma per gli italiani potrebbe risultare impossibile iscriversi a queste piattaforme.