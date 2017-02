Roma Villarreal streaming quando e come

Roma Villarreal come se fosse una corrida. Con i giallorossi nelle vesti del torero e il Sottomarino Giallo, invece, in quelli meno rassicuranti del toro che ha già subito diversi colpi e sta per crollare esausto al suolo. Una delle leggi non scritte che dominano le arene è quella che il torero non può mai dare per finito il suo avversario. Nemmeno quando sembra caracollare e aver poche speranze di farcela.

E questa regola deve valere anche per i giallorossi che se è vero che hanno messo già in cassaforte la qualificazione con il rotondo quattro a zero dell’andata non devono commettere l’errore di pensare che l’impresa sia già andata in porto. Altrimenti il rischio è quello di farsi molto, molto male. Le sfide in rapida successione contro Inter, Napoli e Lazio nelle semifinali di Coppa Italia, potrebbero distrarre e togliere energie psicofisiche. Per questo Spalletti ha chiesto ai suoi di iniziare a pensare al ciclo terribile che li attende solo a partire da venerdì mattina e magari con la qualificazione agli ottavi di finale in tasca.

Molti vorranno sapere quando si giocherà questa partita e in tanti ancora devono decidere come fare a vederla. A casa comodamente seduti sul proprio divano, oppure dagli amici o fuori in un locale. Chi sceglierà lo streaming potrà sentirsi libero da questi vincoli potendo usufruire ovunque dei dispositivi mobili, tablet o smartphone. A patto di avere una buona connessione a Internet.

Roma Villarreal previsioni a vantaggio dei giallorossi

Ovvio che le previsioni per il passaggio del turno siano tutte a vantaggio dei giallorossi. La prova superlativa nella gara di andata degli uomini di Spalletti con un Dzeko in versione Attila flagello di Dio è rimasta impressa negli occhi di molti. Soprattutto degli spagnoli che furono letteralmente sorpresi dalla furia con la quale i giallorossi riuscirono ad imporsi nella gara di andata. Un deterrente che per la verità dovrebbe servire anche per il ritorno, ma gli spagnoli si sa, sono testardi e soprattutto il Villarreal è una squadra da prendere sempre con le molle visto il suo caratterino.

Roma Villareal ballottaggio Bakambu-Soldado

Giochi fatti anche in casa Villareal. Il tecnico Fran Escribà schiererà la sua squadra con il più classico dei 4-4-2 e deve ancora risolvere qualche piccolo dubbio riguardo l’attacco dove è in corso un ballottaggio tra Bakambu e Soldado. Ma il primo sembra il favorito a vestire una casacca da titolare.

Quando e come vedere Roma Villarreal in streaming

Se avete dubbi su quando avrà inizio il match tra Roma e Villarreal è importante sapere che il fischio di inizio è previsto per giovedì sera alle 19.00. Sono in tanti i tifosi giallorossi e gli appassionati di calcio che si stanno ancora organizzando per come assistere alla sfida che potrebbe aprire le porte della qualificazione alla squadra di Luciano Spalletti agli ottavi di finale di Europa League.

La soluzione più immediata è quella di sintonizzarsi sui canali Sky che trasmetterà, in esclusiva come le altre partite dell’Europa League anche l’incontro dell’Olimpico. Soluzione valida però solo per chi sottoscritto l’abbonamento che avrà anche la possibilità di scegliere anche Now TV, versione on line dell’emittente satellitare, ma anche in questo caso bisognerà abbonarsi ad un pacchetto calcio oppure pagare il singolo evento. Disponibile sempre e solo per gli abbonati che preferiranno vederla su un dispositivo mobile perché ancora non sanno dove vederla la piattaforma streaming Sky Go. Più difficile questa volta trovare la partita in streaming.

Tentativi validi potrebbero essere quelli rivolti alla ricerca dei vari canali satellitari stranieri come RCN TV Colombia, UzReport TV in Uzbekistan, CCTV in Cina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina Action in Bulgaria. Oppure provare con i siti dei bookmakers stranieri che come Snai e Betclic fanno in Italia potrebbero trasmettere anche le partite di Europa League. Unico, ma non trascurabile problema è che l’iscrizione a queste piattaforme potrebbe essere vietata agli italiani.