Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41: quando DPCM ufficiali, no in CDM domani

La loro attuazione è stata confermata per il prossimo 2 marzo e non saranno presentati domani, in occasione del nuovo Consiglio dei Ministri, i Dpcm con le regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Stando alle ultime notizie, considerando la nuova riunione indetta per il primo marzo, è possibile che l’attuazione del 2 marzo sia per Dpcm in realtà incompleti: probabilmente, infatti, non conterranno tutti gli elementi che ci si aspettava, come i tassi di interesse ufficiali, che dovranno essere applicati alla mini pensione da restituire agli istituti di credito, che potrebbero poi essere riportati in successive circolari o atti dei tecnici che se ne stanno occupando. E per questi eventuali aggiornamenti dei Dpcm in arrivo ci sarà tempo fino a maggio. Mini pensione e quota 41, infatti, come stabilito, entreranno in vigore a partire dal prossimo mese di maggio.

Motivi di rinvio di elementi importanti dei Dpcm e ulteriori modifiche a novità per le pensioni

I rinvii riferiti a importanti dettagli che dovrebbero essere contenuti nei Dpcm sembrano, ad oggi, piuttosto necessari, considerando che i tempi stringono per la loro attuazione ma anche l’incerta situazione politica che si è prospettata dallo scorso dicembre e che ha tenuto esponenti politici e tecnici piuttosto impegnati, tanto da non riuscire a dedicarsi in toto alla definizione dei Dpcm anche perché, questo è bene non scordarlo, fino a qualche tempo fa non era nemmeno così sicuro che i Dpcm arrivassero perché si parlava di possibile blocco delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Le cose, però, sono andate esattamente così come previsto, mini pensione e quota 41 si faranno anche se i Dpcm del 2 marzo saranno probabilmente incompleti. E sembra che le forze sociali dovranno accettare questi Dpcm ‘a metà’, per poi tornare a discutere di eventuali ulteriori novità per le pensioni e in tal senso sembra che sia già stata programma una nuova riunione, che dovrebbe essere in programma il prossimo 23 marzo. Stando alle ultime notizie, le potenziali circolari, o atti dei tecnici, con ulteriori dettagli e chiarimenti sulle ultime novità per le pensioni potrebbero contenere:

tassi di interesse certi e ufficiali da applicare alla mini pensione; eventuale estensione delle categorie di persone che potranno beneficiare di mini pensione e quota 41; eventuali novità per la categoria dei lavoratori edili; abbassamento della percentuale di invalidità dal 57% al 60% per l’accesso alla mini pensione senza oneri e la quota 41 (anche se si tratta di una novità al momento piuttosto difficile da realizzare).

Tempi ufficiali e cosa aspettarsi

Alla luce delle ultime notizie, dunque, per quanto riguarda i tempi in cui arriveranno i Dpcm per le ultime novità per le pensioni: