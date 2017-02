Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontarie: poche richieste migliorative forze sociali

La riunione di ieri tra esecutivo e forze sociali sulle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, si è conclusa quasi con un nulla di fatto, ribadendo l’impegno ad attuare i Dpcm entro i tempi stabiliti ma senza alcun miglioramento particolare, con una serie di rinviii, tra l’altro, che potrebbero interessare anche gli stessi tassi di interesse che dovranno essere calcolati sull’ape da restituire agli istituti di credito. Poche anche le richieste di miglioramenti presentate dalle stesse forze sociali.

Novità per le pensioni in discussione e misure attese con i Dpcm

Stando alle ultime notizie, sul tavolo della riunione di ieri tra esecutivo e forze sociali avrebbero dovuto esserci tutte le regole delle novità per le pensioni di ape e quota 41 da inserire nei prossimi Dpcm. Fino a ieri si pensava a misure come:

entità dei tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito; condizioni delle polizze assicurative; regole per eventuali accessi prioritari a mini pensione e quota 41.

Ma proprio l’importante questione dei tassi di interesse sembra non sia stata affrontata tanto che si pensa che, visti i tempi stretti che prevedono l’attuazione dei Dpcm entro il 2 marzo, la loro entità definitiva e reale potrebbe essere definita successivamente e arrivare in circolari o atti degli stessi tecnici che stanno portando avanti le trattative con gli istituti di credito entro il prossimo maggio, mese in cui ape e quota 41 entreranno in vigore. Altre poi le richieste di miglioramento delle stesse novità per le pensioni di ape e quota 41 che si attendevano da parte delle forze sociali ma che non sono arrivate.

Ulteriori miglioramenti delle novità per le pensioni attese ma non affrontati

Ciò che ci si attendeva per la riunione di ieri erano anche ulteriori richieste di miglioramento delle novità per le pensioni di ape e quota 41 da parte delle forze sociali riguardanti in particolare:

calcolo dei contributi figurativi ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’ape; ulteriori spiegazioni sul nuovo cumulo dei periodi assicurativi; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticosa; estensione della lista delle professioni da considerare faticose per la domanda di ape sociale e quota 41; riduzione da 36 a 35 anni del requisiti contributivo necessario per l’ape social e la quota 41 da parte chi è impegnato in occupazioni faticose; abbassamento della percentuale di invalidità dal 75 al 60% per l’accesso ad ape sociale e quota 41.

Insieme ad eventuali prossime circolari che dovrebbero contenere le entità ufficiali dei tassi di interesse da applicare all’ape, probabilmente ulteriori circolari potrebbero riguardare l’abbassamento della percentuale di invalidità al 60% per l’accesso ad ape sociale e quota 41, anche se stando alle ultime notizie sembra piuttosto improbabile che questa modifica venga effettivamente realizzata. Nulla, poi, è stato detto in riferimento all’abbassamento del requisito contributivo per chi svolge occupazioni faticose e volesse presentare domanda per ape social e quota 41.

Prossimi impegni di esecutivo e forze sociali su novità per le pensioni

Terminata la fase di discussione del cosiddetto momento di avvio delle novità per le pensioni che riguarderanno, appunto, ape e quota 41, secondo quanto riportano le ultime notizie, forze sociali ed esecutivo continueranno a portare avanti i confronti sulle novità per le pensioni per l’avvio del cosiddetto secondo momento di impegni per la realizzazione di ulteriori novità per le pensioni. Una prima nuova riunione, sia per fornire ulteriori dettagli su ape e quota 41 sia per prossime novità per le pensioni, sarebbe già stata programmata per il prossimo 23 marzo. Le ulteriori novità per le pensioni da portare avanti in un secondo momento di lavoro dovrebbero riguardare: