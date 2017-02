Juve Porto streaming su siti, link alternativi a link Rojadirecta chiusi ieri. E alternativi se RSI LA 2 e Orf intasati, bloccati

AGGIORNAMENTO: Provare a vedere in streaming Porto Juventus non sarà impresa facile. Si può tentare con RSI LA2 e Orf anche se probabilmente, viste le circostanze, saranno più intasate del solito. Oppure con le emittenti televisive satellitari dei paesi stranieri. Per esempio con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT.

Sotto i riflettori ci sono Porto Juventus e i modi per vedere in streaming la partita in seguito ai recenti fatti di cronaca di cui riferiremo a breve. A ogni modo, la prima soluzione ufficiale a cui fare riferimento è Premium Play, per soli abbonati, disponibile su PC e Mac, smartphone e tablet, smart TV e decoder, Xbox, Chromecast e smart cam.

Porto Juventus streaming con i siti dei canali satellitari

Ma per vedere in streaming le partite di Champions League, compresa Porto Juventus, è sempre possibile fare un tentativo sui siti dei canali satellitari. Non tutti quelli dei Paesi esteri, anche se hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi, propongono le immagini sul web e dal punto di vista giudiziario ci sono orientamenti diversi tra chi invita alla cautela e chi ne ravvisa limiti legali. Si può tentare con RSI LA2 e Orf, ade esempio, anche se saranno più intasate del solito, o con i paesi Perù con América Televisión, Panama con TVMax, Romania con Pro TV, Nicaragua con Canal 4, Repubblica Ceca con CT, Portogallo con RTP, Paesi Bassi con SBS, Norvegia con MTG, Paraguay con SNT, Porto Rico con Fox.

Diretta live Porto Juventus con i siti dei bookmaker

Lo streaming di Porto Juventus è possibile con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso, non si tratta di una soluzione certa perché non tutti propongono il live streaming delle gare della competizione. La fruizione è spesso legata alla registrazione sul sito e alla dimostrazione di essere un giocatore che punta con una certa regolarità sull'esito degli incontri di calcio.

Porto Juventus streaming più difficile

In ogni caso, chi è alla ricerca di modi alternativi, ma illegali, per lo streaming di Porto Juventus e più in generale degli appuntamenti sportivi, tra cui quelli della Champions League, avranno meno frecce nel loro arco. Le Unità Speciali della Guardia di Finanza hanno infatti portato a termine una vasta operazione contro la pirateria online coordinata dalla Procura dalla Repubblica di Roma. In totale sono 41 i siti web su cui sono stati apposti i sigilli. Come fanno notare le stesse Fiamme Gialle, alcune di queste piattaforme consentivano di vedere eventi sportivi di livello internazionale come i campionati nazionali di calcio e la Champions League, oltre alle principali manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, i tornei di tennis.

Vale la pena far notare come le Unità Speciali della Guardia di Finanza abbiano adottate nuove metodologie per contrastare le attività illecite sul web. La prima è la già nota "follow the money" che ruota attorno alla pubblicità a sostegno dei siti pirata. La seconda è "follow the hosting" con cui rendere inutile il tentativo di far risultare all'estero il server utilizzato. In buona sostanza, individuato il sito web contestato, viene richiesto ai provider di verificare sui propri server la presenza di un servizio "Web Hosting, Cloud Hosting, VPS Hosting, Server Dedicato" oppure la fornitura di un servizio per il trasferimento o registrazione del nome a dominio.