Dichiarazione Iva 2017: proroga, tutti i motivi perché deve essere concessa

Anche se il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato ed entro il 28 febbraio occorre trasmettere la dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate, ci sono tutte le ragioni per concedere la proroga. Anche in questi giorni. In prima battuta è sotto gli occhi di tutti come siano state concesse tantissime proroghe in ambito fiscale, tra cui quella della comunicazione dei dati per il 730 dei condomini o quella relativa alla comunicazione Ires e Irap di 15 giorni. Ma sullo slittamento dei tempi relativi alla dichiarazione Iva 2017 nulla di fatto, nonostante la questione sia da tempo al centro del confronto con Agenzia delle entrate e Tesoro.

Poi ci sono le recenti istruzioni e i chiarimenti arrivati solo una manciata di giorni fa ovvero in evidente ritardo rispetto alle necessità di poter lavorare con calma ovvero cercando di non commettere errori nella compilazione. E infine ci sono naturalmente le tante novità e i cambiamenti introdotti che comportano un tempo maggiore per essere assimilate.

Dichiarazione Iva 2017: quando e come presentare

Occorre allora segnare sul calendario la data del 28 febbraio 2017, come ultimo giorno entro cui procedere alla trasmissione all'Agenzia delle entrate, sempre nel caso di assenza di proroga, anche last minute. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore. Non a caso, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Vale la pena ricordare che la dichiarazione Iva 2017 non può essere utilizzata dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta; dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi; dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE.

E ancora: dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale; dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo.

Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2017

Sempre in attesa di aggiornamenti sulla proroga dei tempi di trasmissione della dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate, sono obbligati a rispettare questo passaggio fiscale tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali e i titolari di partita Iva. Sono coinvolti anche i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso del 2016, devono presentare la dichiarazione annuale Iva relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; e il secondo per le operazioni registrate dopo questa data.