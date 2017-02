Rinnovo contratti pubblici, docenti, statali: domani in Decreto Madia Consiglio Ministri nuove regole ufficiali e indicazioni aume

Si continua a lavorare sulla pubblica amministrazione. Se l'orizzonte rimane quello del rinnovo del contratto degli statali, che entrerà nel vivo solo dopo che sarà chiusa la partita dei decreti Madia, già quella di domani giovedì 23 febbraio è una giornata campale. Sono infatti in arrivo nuove regole ufficiali e potranno spuntare nuove indicazioni sull'aumento degli stipendi e i premi, anticamera del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. E in questo contesto a giocare un ruolo decisivo sarà il nuovo meccanismo di valutazione degli statali che sarà varato domani, le cosiddette pagelle. In buona sostanza è pronta la commissione di cinque esperti, chiamati a dare le istruzioni tecniche per misurare le prestazioni. E alla valutazione saranno legati i premi in busta paga così come il salario accessorio.

Il problema delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici

La febbre è sempre più alta tra i lavoratori pubblici rispetto a quelli del settore privato. La convinzione popolare che nei Ministeri e negli enti pubblici gli assenti per malattia siano in maggior numero che tra i dipendenti delle aziende pare confermata dalla più recente analisi della Cgia di Mestre, su dati Inps: nel 2015 i certificati di assenza per motivi di salute sono stati presentati dal 57% di tutti gli occupati della pubblica amministrazione ovvero poco più di un dipendente su due; nel settore privato la quota si è invece fermata al 38% (più di un dipendente su 3). Ed è proprio questo uno dei punti su cui sta cercando di intervenire il governo Gentiloni.

La durata media annua dell'assenza per malattia dal luogo di lavoro è leggermente superiore nel privato che nel pubblico. Pur avendo lo stesso andamento in entrambi i settori, gli eventi di malattia per classe di durata presentano, secondo la Cgia, uno scostamento sospetto nel primo giorno di assenza. Se nel pubblico costituiscono il 25,7% delle assenze totali, nel privato sono il 12,1%. Quelle da 2 a 3 giorni, invece, si avvicinano (32,1% del totale nel privato e 36,5% nel pubblico), mentre tra i 4 e i 5 giorni di assenza avviene il sorpasso; 23,4% nel privato contro il 18,2% del pubblico. Numeri che fanno inevitabilmente riflettere e che spingono non solo a vederci chiaro ma a porre misure correttive.

L'Ufficio studi mestrino evidenzia che su un totale di 5 milioni di eventi di assenza registrati nel 2015 in Italia nel pubblico impiego il 62% circa è riconducibile ai dipendenti del Centro-Sud. La situazione, invece, si capovolge analizzando i dati del privato. Dei quasi 9 milioni di assenze registrate nel 2015, il 57% è imputabile agli occupati del Nord. Quanto ai provvedimenti disciplinari per i furbetti del certificato, c'è un aumento tendenziale delle sospensione dai luoghi di lavoro: nel 2015 gli interessati sono stati 1.690. I licenziamenti, invece, nel 2015 sono saliti a 280 (+53%). È evidente - afferma Paolo Zabeo della Cgia - che non hanno alcun elemento per affermare che dietro questi numeri si nascondano forme più o meno velate di assenteismo. Ma qualche sospetto c'è.