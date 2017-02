Rinnovo contratti Forze dell'ordine, carabinieri, polizia, esercito: bonus 80 euro 2017, regole, aumento stipendi, premi domani gi

Di sicuro nei nuovi decreti Madia che vedranno la luce domani giovedì 23 febbraio in Consiglio dei ministri non ci sarà spazio per il rinnovo del contratti degli statali. La questione è complessa e comprende troppi tasselli da sistemare. La sorpresa potrebbe essere l'ufficializzazione di quel bonus di 80 euro per le forze dell'ordine e i militari dell'Esercito, già protagonisti delle novità relative al Libro Bianco, che continua a essere rinviato. Più facile, tuttavia, che se ne riparli successivamente con un decreto ad hoc. Sono invece attese novità concrete sul fronte premi e valutazioni degli statali, che altro non è che il passaggio preliminare prima di sedersi attorno a un tavolo con le forze sociali per definire tutti i dettagli sull'atteso rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

Tutti i dati in un cervellone per controllare le sanzioni ai dipendenti pubblici

Nel decreto bis sui furbetti del cartellino viene introdotto l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dalla loro adozione. Il provvedimento mira a superare lo stallo dovuto alla bocciatura del precedente decreto Madia da parte dell'Alta Corte. La novità, si spiega, ha l'obiettivo di consentire il monitoraggio sull'attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia. Tutti i dati saranno così raccolti in un cervellone informatico ad hoc che consentirà di controllare in modo accurato l'andamento delle sanzioni, dai richiami ai licenziamenti, passando per le sospensioni.

Per quanto riguarda i licenziamenti nella pubblica amministrazione, allo scoccare della nuove regole sui furbetti del cartellino, ultimi dati del Ministero alla mano le amministrazioni hanno messo alla porta 280 dipendenti su oltre 8.000 azioni disciplinari avviate. C'è un aumento rispetto all'anno prima e non è da escludere un effetto annuncio, visto che la volontà della maggioranza di cambiare pagina è stata manifestata proprio all'alba del 2015, dopo il famigerato Capodanno dei vigili urbani della Capitale. Sul totale dei procedimenti aperti i licenziamenti rappresentano però ancora una fetta assai esigua e forse incide il fatto che per gli enti territoriali non è obbligatorio comunicare i dati sulle sanzioni. Ma anche su questo interviene la riforma Madia.

Dalle cifre emerge come la maggior parte dei licenziamenti sia dovuto ad assenze irregolari mentre non si registrano casi di espulsione per scarso rendimento. C'è invece un licenziato per mancata reperibilità alla visita fiscale, altro tema caldo che sarà affrontato nel nuovo Testo Unico. Nel dettaglio, nel 2015 sono state aperte 8.259 azioni disciplinari contro le 6.935 del 2014. Le sospensioni oltre i dieci giorni sono state 581 contro 475, i licenziamenti per assenze 108 contro 84, i licenziamenti per reati 94 contro 72, i licenziamenti per cattiva condotta 57, contro i 63 dell'anno precedente. Infine, i licenziamenti per doppio lavoro sono stati 20 contro 8 e c'è stato un licenziamento a seguito di visita fiscale, mentre nel 2014 non ce n'era stato neanche uno. Ora tutto dovrebbe cambiare con la nuova normativa: il giro di vite contro chi se ne approfitta è forte.