Partite streaming Lione Az, Tottenham Gent, Roma Villarreal da vedere su link, Rojadirecta, siti streaming Europa League

Lione Az, Tottenham Gent e Roma Villarreal sono tre delle gare di Europa League che si possono seguire nel vasto panorama delle gare di ritorno valide per l’accesso agli ottavi di finale. Tutte le partite potranno essere seguite anche sulla pay per view di Sky ma in questo caso bisognerà aver acquistato il pacchetto che prevede anche la seconda competizione calcistica continentale per importanza dopo la Champions League. Sky consente anche di acquistare il singolo evento.

I più temerari e quelli che non hanno pensato ad acquistare il pacchetto Sky proveranno a cercare i link dei siti web dove trovare le partite in streaming. Uno di questi è Rojadirecta che però spesso viene oscurato e non trasmette quindi l’evento. Inoltre questo sito non garantisce pienamente i criteri legali e nemmeno la sicurezza.

Link partite streaming Roma Villarreal

Per i colori italiani sarà la Roma a giocare per prima. Giovedì alle 19.00 i giallorossi di Spalletti affronteranno il Villareal in una gara il cui destino è già scritto visto il risultato dell’andata che rappresenta un importante vantaggio in chiave qualificazione. Il Villarreal per passare il turno, infatti, dovrebbe vincere con quattro gol di scarto. In caso di quattro a zero per gli spagnoli si aprirebbero scenari imprevedibili con i tempi supplementari.

Ma è davvero difficile che una squadra che ha mostrato una tale superiorità appena sette giorni fa vada incontro a una débâcle così disastrosa. E poi la Roma scenderà in campo con il proprio capitano in campo fin dal primo minuto. Quel Francesco Totti che riesce ancora ad emozionare con la sua classe un mondo troppo spesso proiettato ai numeri e ai freddi risultati (leggi l’articolo su Roma Villarreal).

Anche Roma Villarreal potrebbe essere trasmessa in streaming, pertanto bisognerà mettersi alla ricerca dei link migliori.

Lione Az e Tottenham Gent Europa League

Lione Az sarà una sorta di vetrina per i francesi che potranno affrontare senza particolari apprensioni il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League visto il rotondo quattro a uno con cui la squadra di Bruno Genesio scenderà in campo con un 4-2-3-1 con la punta Lacazette assistito in attacco dal trio Ghezzal, Fekir e Depay.

L’Az proverà a fare il possibile per tenere in vita le speranze di qualificazioni che però sono ridotte al lumicino visto e considerato che il divario tecnico apparso nel match di andata sembra incolmabile. Tutt’altro che incolmabile quello del Tottenham che contro il Gent sarà chiamato alla più agevole impresa di ribaltare l’uno a zero dell’andata. Pochettino sta pensando alla formazione migliore da schierare in campo.

Vedere le partite di Europa League streaming Rojadirecta

Per vedere le partite di Europa League bisognerà avere l’abbonamento a Sky che trasmette le gare di questa competizione in esclusiva anche sulla piattaforma streaming Sky Go. Per lo streaming molti solitamente scelgono il sito web Rojadirecta, che è tra i più conosciuti, ma non sempre trasmette la partita. Spesso, infatti, viene addirittura oscurato perché non garantisce il rispetto delle regole legali.

Si può allora provare con i siti dei canali satellitari stranieri come UzReport TV in Uzbekistan, RCN TV Colombia, Action in Bulgaria, CCTV in Cina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina. I siti di bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming con le stesse modalità con cui Snai e Betclic trasmettono alcune partite del campionato italiano. Obbligatorio iscriversi alla piattaforma prima di poter vedere l’evento. E per quel che riguarda le partite delle squadre della Serie A spesso le iscrizioni alla piattaforma sono vietate agli italiani.