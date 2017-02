Dichiarazione Iva 2017: tutti ricevono proroga tranne proroga comunicazione Iva 2017

C'è una parte dei commercialisti italiani che non sta facendo nulla per nascondere la delusione rispetto alla mancata proroga della dichiarazione Iva 2017. C'è ancora tempo, andando quest'obbligo in scadenza martedì 28 febbraio 2017, tuttavia è da tempo che la questione è aperta ed è sul tavolo del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia dell'entrate. La delusione sfocia presto nell'arrabbiatura andando a sfogliare il Milleproroghe. Tra i tanti provvedimenti che hanno ottenuto il via libera c'è ad esempio la proroga per la spedizione dei dati relativi al 730 da parte degli amministratori di condominio. Quest'ultimo ha adesso una settimana in più per comunicare all'Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'amministratore indica semplicemente, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario medesimo.

Se il condominio con condomini fino a otto ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto a fare la comunicazione all'Agenzia. Se invece non c'è un amministratore, i condomini non sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. Se il supercondominio effettua i pagamenti relativi agli interventi sulle sole parti comuni dello stesso supercondominio, invierà una comunicazione all'Agenzia delle entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condomini del supercondominio. Una medesima attenzione da parte delle Entrate non è stata evidentemente registrata sulla dichiarazione Iva 2017.

Dichiarazione Iva 2017: tempi da rispettare

In attesa di una proroga dei tempi di trasmissione della dichiarazione Iva 2017 all'Agenzia delle entrate, rispetto a cui i commercialisti ci sperano fino all'ultimo, sono obbligati a rispettare la scadenza fiscale del 28 febbraio tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali e i titolari di partita Iva. Di più: i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso del 2016, devono presentare la dichiarazione annuale Iva relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; e il secondo per le operazioni registrate dopo questa data.

Chi non deve presentare la dichiarazione Iva 2017

Non devono tenere conto della scadenza del 28 febbraio per la dichiarazione Iva 2017 ovvero non sono interessati dalla proroga della dichiarazione Iva 2017, gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari; i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti.