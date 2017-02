Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria: decreti attuativi ufficiali con quali requisiti e quando

Si preparano ad arrivare, come confermano le ultime notizie, i decreti attuativi ufficiali relative alle regole di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41. Stando a quanto riportano le ultime notizie, saranno presentati il 2 marzo e la loro entrata in vigore ufficiale come leggi vigenti avverrà dopo due settimane circa, come previsto dai tempi delle procedure, anche se, stando sempre alle ultime e ultimissime notizie, è possibile che non siano del tutto completi e che ulteriori dettagli di funzionamento delle novità per le pensioni di ape e quota 41 possano arrivare, entro maggio quando saranno in vigore ape e quota 41, con successive circolari o atti ufficiali, cui starebbero lavorando i tecnici. Ma cosa conterranno i decreti attuativi ufficiali sulle novità per le pensioni?

Requisiti generale per anticipare la pensione con l’Ape

I requisiti per andare in pensione prima con l’Ape sono il raggiungimento dei 63 anni di età e 20 anni di contributi, accettando decurtazioni sul trattamento pensionistico finale, per l’ape volontaria, che salgono a 30 anni di contributi nel caso dell’ape social a costo zero per chi è rimasto senza occupazione, malati gravi e invalidi, e ancora a 36 anni di contributi nel caso di coloro che sono impegnati in occupazioni faticose e pesanti, fermo restando il requisito dei 63 anni in ogni caso appena riportato. L’Ape non rappresenta una novità per le pensioni universale e strutturale, ma ancora una volta sperimentale e non per tutti, e si attendono ancora chiarimenti necessari per definirne l’effettivo funzionamento. Per questo si aspettano i Dpcm.

Dettagli e requisiti Ape contenuti nei nuovi decreti attuativi

Sono diventate piuttosto incerte le ultime notizie sui contenuti dei Dpcm attesi sulle novità per le pensioni dell’Ape, ma, stando a quanto da mesi ormai si dice, i Dpcm sulle ultime novità per le pensioni dovrebbero contenere:

tassi di interesse da calcolare sull’ape da restituire agli istituti di credito; condizione delle polizze assicurative; criteri per priorità di accesso ad ape social e quota 41.

E’ tuttavia, possibile, che i tassi di interesse certi, vengano definiti in successive circolari o atti ufficiali, insieme ad altri dettagli sui miglioramenti richiesti dalle forze sociali sulle ultime notizie per le pensioni come: