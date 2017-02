Napoli Atalanta streaming

Il Napoli ricomincia da dove tutto sembrava potersi perdere. Fu proprio la sconfitta nella gara di andata a Bergamo contro l’Atalanta ad aprire le porte di un baratro dal quale gli azzurri sono stati in grado di risollevarsi mettendo a segno un filotto di risultati utili consecutivi capaci di issare la formazione di Sarri fin su al terzo posto in classifica. Il gol di Petagna per il ko di Bergamo seguito dalla sconfitta interna patita contro la Roma, l’infortunio terribile di Milik.

Brutti ricordi che la banda Sarri vuole cancellare con una vittoria limpida e convincente nell’anticipo di sabato pomeriggio. Ma se Hamsik e compagni pensano di trovare un’Atalanta dimessa si sbagliano di grosso. Le dichiarazioni di Kessiè, giovanissima promessa orobica, contribuiscono a rendere più frizzante questa vigilia. L’ivoriano ha espressamente dichiarato che gli orobici sono pronti a ripetere l’impresa dell’andata.

La fame di Europa è forte anche dalle parti di Bergamo. Partita quindi che si annuncia equilibrata e spettacolare visto che i due tecnici amano affrontare a viso aperto ogni avversario. Napoli Atalanta sarà trasmessa dai canali delle pay per view. Oppure si potrà provare con lo streaming.

Napoli Atalanta azzurri alla prova del nove

Atalanta, Juventus (per le semifinali di Coppa Italia), Roma in campionato e poi di nuovo Real Madrid per il return match di Champions League. Azzurri alla prova del nove. Quattro sfide che danno la dimensione ormai da grande squadra che ha assunto il Napoli. Ma sarà il campo l’unico giudice in grado di decretare se questa squadra può reggere allo stress di affrontare sfide ricche di fascino ma altrettanto impegnative, in così poco tempo.

C’è curiosità alle falde del Vesuvio per vedere se finalmente è stato fatto quel salto di qualità tanto atteso, la definitiva maturazione di una squadra che sta facendo bene da diverso tempo, ma alla quale manca ancora il quid. È arrivato il momento di vedere di che pasta è fatto questo Napoli.

Napoli Atalanta orobici pronti ad approfittare

E se invece tutto si rivelasse tremendamente falso? Se le grandi aspettative che si sono concentrate sugli azzurri si rivelassero il più grande flop della stagione in corso? C’è chi, tra i tifosi azzurri, starà legittimamente facendo tutti gli scongiuri del caso. Sta di fatto che gli orobici sono pronti ad approfittare di un passo falso che potrebbe scardinare tutte le certezze azzurre e con esse anche una stagione fin qui condotta davvero ad altissimo livello.

Vedere Napoli Atalanta in streaming

Mediaset Premium trasmetterà in diretta tutte le partite casalinghe e in trasferta di Roma, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Genoa e Fiorentina. Sky l’intero campionato. Per vedere Napoli Atalanta in streaming si potrà scegliere Sky Go sul tuo pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno.

Now Tv, invece, una stella della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno Premium Play. Inoltre lo sponsor della Serie A, Tim offre l’applicazione ufficiale, al costo una tantum di 9,99 euro, puoi seguire le cronache in tempo reale delle partite e vederne le azioni salienti e i gol. Se invece vuoi seguire solo poche partite c’è Serie Tim Tv, applicazione disponibile per dispositivi mobili e che può essere usata tramite un collegamento wi-fi o attraverso la propria rete dati. Il costo parte da 1,99 per seguire una singola partita.

Oppure resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano. Per esempio Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Last but not least la possibilità di cercare la partita sui siti dei bookmakers.