Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 la seconda fase per novità pensioni reali e decreti attuativi

All’indomani della riunione tra forze sociali ed esecutivo sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, e dopo aver lasciato diversi interrogativi ancora aperti, suscitando non pochi dubbi e perplessità, con le richieste delle forze sociali che sono state decisamente inferiori a quelle che ci si aspettava e un esecutivo che non si è dimostrato poi così forte, considerando che dati i tempi stretti probabilmente i decreti attuativi in arrivo non saranno completi, si inizia anche a parlare di una fase due di lavoro sulle novità per le pensioni, una fase che dovrebbe definire novità per le pensioni più importanti e profonde delle attuali mini pensioni e quota 41.

Tempi di arrivo dei decreti attuativi e cosa conterranno

I decreti attuativi sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 dovrebbero arrivare, stando alle ultime notizie, il prossimo 2 marzo e, considerando la nuova riunione indetta per il primo marzo, è possibile che non saranno completi e non conterranno tutti i dettagli finali attesi, come i tassi di interesse ufficiali da calcolare sulla mini pensione da restituire agli istituti di credito. Ed è possibile che questo dettaglio, insieme ad altri chiarimenti, arrivi con circolari successive o atti dei tecnici che se ne stanno occupando, entro, ovviamente, il prossimo mese di maggio, quando mini pensione e quota 41 entreranno in vigore. Stando alle ultime notizie, i decreti attuativi, e successive circolari o atti dei tecnici, dovrebbero contenere:

entità dei tassi di interesse ufficiali da applicare alla mini pensione; condizioni delle polizze assicurative; possibile allargamento della lista di professioni faticose che potranno accedere a mini pensione senza oneri e quota 41; cancellazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento dell’attività faticose per accedere a mini pensione e quota 41; abbassamento della percentuale di invalidità dal 75% al 60% per mini pensione senza oneri e la quota 41.

Seconda fase di lavoro sulle novità per le pensioni e cosa dovrebbe prevedere

Stando a quanto circolato nelle ultime settimane, dovrebbe essere confermata l’intenzione di rimettersi a lavoro su ulteriori novità per le pensioni, più importanti delle attuali mini pensione e quota 41, con una seconda fase che sembra essere già stata avviata nelle discussioni, quanto meno, e che diventerà sempre più intensa in vista di nuove elezioni politiche, perchè saranno proprio le novità per le pensioni probabilmente a fare la differenza, considerando che si tratta di un tema molto caro ai cittadini e che certamente verrà rilanciato da ogni schieramento politico. Si tratta di una seconda fase che approfondirà i temi principali della questione previdenziale cercando di definire modifiche profonde e che, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, dovrebbero riguardare: