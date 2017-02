Juventus Empoli streaming

In casa bianconera è ormai sempre festa. Anche quando le cose sembrano assumere contorni sinistri come l’esclusione di Bonucci nella gara di Champions contro il Porto. Allegri sta assumendo sempre più le sembianze di un novello Re Mida. Tutto quello che tocca si trasforma in oro. E adesso arriva anche Betancur, fresco fresco dal Boca Juniors, che potrebbe ammirare la sua futura squadra dalle tribune dello Stadium già sabato sera.

Chi avrebbe avuto l’ardire di spedire in tribuna così, senza colpo ferire, un totem bianconero come Leonardo Bonucci? Chi avrebbe mai osato schierare un ariete come Mario Madzukic a sgobbare sulla fascia e portare acqua al mulino di un certo Gonzalo Higuain? Massimiliano Allegri da Livorno lo ha fatto eccome.

E la sua Juve corre, anzi vola, verso lidi sempre più paradisiaci. Ecco. Questa è l’atmosfera che precede Juventus Empoli. Questa sarà la Juve che dopo la serata di gala della Champions appare ancora più forte. Perché tutti sono utili alla causa, ma nessuno è indispensabile. Andatelo a spiegare a De Laurentiis per esempio. L’Angelo Custode di Martusciello starà consigliando in queste ore di disertare addirittura la trasferta dello Stadium. Ma il tecnico campano, dotato di animo guerriero, vorrà provare a guastare questo quadro idilliaco, arcadico.

Provando a cogliere un risultato di prestigio in grado di mettere al sicuro una salvezza che al sicuro ancora non è. Certo, proprio contro la Juve? E la curiosità potrebbe spingere in tanti a vedere come finiranno i novanta minuti di sabato sera. In diretta tv o in streaming questo non importa

Juventus Empoli l’abbondanza bianconera

Dopo questa introduzione di Juventus Empoli non si può che celebrare l’abbondanza bianconera. Come lo stesso Allegri ha avuto modo di dire dopo la fine della gara di Champions questa è la fase cruciale della stagione e la Juve ci arriva in carrozza.

Merito del tecnico che ha saputo tenere botta nei (pochi) momenti difficili e gestire uno spogliatoio fatto di campioni. E si sa, non sempre questa è un’impresa facile. Contro l’Empoli Bonucci potrebbe rientrare anche se è probabile che venga proposta l’inedita coppia Rugani Benatia.

Juventus Empoli i dubbi di Martusciello

Essere o non essere, provare a giocarsela contro la corazzata bianconera o sperare nella difesa e nella dea bendata per superare indenni lo scoglio di Torino. Questi i dubbi dell'amletico Martusciello che però farebbe bene a non costruire un fortino stile Fort Apache, anche perché si sa come è andata a finire in quella occasione.

