Rinnovo contratti statali, aumenti stipendi, premi, part time, nuove assunzioni, valutazione: misure ufficiali Decreti Madia 2017

La riforma della pubblica amministrazione taglia un altro traguardo con i nuovi decreti legislativi approvati dal Consiglio dei ministri di oggi 23 febbraio 2017. Precisiamo subito come nel pacchetto dei provvedimenti non ci sia il rinnovo del contratto degli statali. Nessuna sorpresa perché il punto non era all'ordine del giorno del Cdm. In ogni caso, le nuove regole che hanno ottenuto il semaforo verde possono essere considerate il passaggio preliminare all'aumento dello stipendio degli statali, essendo un altro tassello di un mosaico più complesso che comprende premi, part time, nuove assunzioni e valutazione ovvero provvedimenti che interessano in maniera diretta il pubblico impiego.

Allo stesso tempo niente da fare per il bonus di 80 euro alle forze dell'ordine e ai militari dell'Esercito. Ma anche in questo caso occorre ricordare come i Ministeri interessanti abbiamo annunciato un decreto ad hoc con validità retroattiva ovvero con lo stanziamento della somma anche per il mese di gennaio ormai trascorso e per quello di febbraio ormai agli sgoccioli. Quali sono allora le novità per la pubblica amministrazione italiana?

Assunzioni con lo sblocco turnover; Bonus eccellenza; Controlli mirati e visite fiscali; Fondi per la produttività; Licenziamenti e articolo 18; Nuovo equilibrio tra legge e contratto; Piano straordinario per i precari; Sanzioni per i furbetti; Valutazione dei cittadini sui dipendenti pubblici; Libretto unico auto.

Cosa cambia nella pubblica amministrazione e le novità introdotte

Ecco allora che per quanto riguarda il turn over nella pubblica amministrazione si va da una impostazione rigida delle assunzioni a un modello basato su programmi triennali. A tal proposito, nei prossimi concorsi pubblici ci sarà l'inglese e le graduatorie devono contenere una quota contenuta di idonei, esattamente non più del 20%. A Regioni e città metropolitane considerate virtuose viene concessa la possibilità di allentare i limiti previsti dal turn over. Diverso è il caso dei precari storici della pubblica amministrazione, per cui è stato predisposto un piano straordinario. Non da quest'anno perché il piano va dal 2018 al 2020 con l'obiettivo di assorbire i lavoratori che da tre anni lavorano nella pubblica amministrazione.

In base alle nuove norme, i vincitori di concorso possono essere assunti direttamente mentre chi non è passato per una selezione sarà tutelato con una riserva nelle future prove. Addio ai vicoli della legge Brunetta ma i contratti devono assicurare una differenziazione per evitare la distribuzione a pioggia dei premi. L'obiettivo è la misurazione dei risultati in base obiettivi precisi. Introdotto un bonus per le eccellenze.

Ecco poi il sistema di valutazione dei dipendenti pubblici in mano ai cittadini. Possono dire la loro sulla qualità dei servizi. In campo sanzioni per i furbetti del fine settimana lungo. Sono i contratti che devono trovare il modo per punire chi salta tutte le volte il lunedì e il venerdì o i casi di assenze collettive nei ponti.