Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 insieme ad una revisione Inps urgente

Il sistema previdenziale italiano, aveva annunciato l’attuale presidente dell’Inps, sarà rivisto per diventare più sostenibile ed equo per tutti: con lui alla guida dell’Istituto di Previdenza sono già state avviate diverse novità, dall’operazione trasparenza, all’avvio del sistema di simulazione online del proprio futuro pensionistico, all’avvio di quella revisione dell’organizzazione stessa della governance dell’Istituto. Ma ancora molto c’è da fare per risanare quei conti decisamente in difficoltà dello stesso Istituto, accertati tanto dalla Corte dei Conti quanto dall'Organismo di Vigilanza interna dello stesso Inps. E si tratta di un piano di risanamento e di riorganizzazione necessario quanto l’approvazione di novità per le pensioni per rendere il sistema più equo. Anzi: probabilmente proprio una riorganizzazione dell’Inps, potrebbe portare a recuperare quei soldi necessari per riuscire ad introdurre novità per le pensioni importanti e positive per tutti, che al momento sono bloccate proprio a causa della mancanza di risorse economiche adeguate, e che sarebbero:

quota 100; quota 41 per tutti; assegno universale.

Le posizione della Corte dei Conti sui conti Inps

Tra i primi organismi a sottolineare la necessità di una revisione della governance dell'Inps, stando alle ultime notizie, la Corte dei Conti che nella relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente per il 2015, ha sottolineato come la spesa per le prestazioni istituzionali si sia attestata sui 307,83 miliardi, con un incremento rispetto all'anno precedente di 4,43 miliardi dovuto soprattutto all'aumento della spesa per pensioni (+4,26 miliardi). Stando a quanto spiegato dalla Corte dei Conti, dunque, la spesa ha nettamente superato le entrate contributive. E anche la situazione economica patrimoniale ha registrato un netto peggioramento, con patrimonio netto di 5,87 miliardi. Nonostante il presidente dell’Istituto abbia cercato di placare i toni allarmistici sui bilanci Inps, la Corte dei Conti ha comunque confermato i suoi numeri e la posizione di richiamo affinchè l’Inps faccia qualcosa per sistema la situazione.

La posizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza Inps sui conti dell’Istituto

Situazione decisamente negativi dei conti Inps è stata attestata dal consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Istituto di Previdenza che ha bocciato il bilancio preventivo per il 2017. Lo stesso Inps ha reso noto, come riportano le ultime e ultimissime notizie, che i documenti che rappresentano il bilancio preventivo riportano carenze di risposte da parte dell'istituto su punti rilevanti come crediti contributivi o patrimonio immobiliare, finiti nel mirino del collegio dei sindaci e del Ministero dell’Occupazione. I conti dell’Inps continuano, dunque, ad essere in rosso, mettendo a rischio l’erogazione delle pensioni in essere, motivo per il quale, secondo il Civ, bisognerebbe porre particolare attenzione alla situazione patrimoniale. Tuttavia, in questo caso è stato il ministro dell’Occupazione a tranquillizzare, spiegando che indipendentemente dai numeri e dai conti resi noti, non vi sarà alcuna conseguenze negativa per le pensioni dei cittadini, né sulla sostenibilità del sistema previdenziale.