Dichiarazione Iva 2017: proroga nulla ancora in Cdm. Ora la speranza è un atto Agenzia Entrate o Ministero Economia

Un altro appuntamento è andato a vuoto e anche l'atteso Consiglio dei ministri di oggi non ha portato la proroga della dichiarazione Iva 2017. Le speranza sono adesso legata a un atto urgente dell'Agenzia delle entrate o del Ministero dell'Economia. Ma è inevitabile chiedersi se un provvedimento di questo tipo possa avere senso considerando che manca meno di una settimana alla chiusura delle operazioni. Entro martedì 28 febbraio 2017, infatti, occorre presentare la dichiarazione Iva per via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente; tramite un intermediario abilitato; tramite altri soggetti incaricati nel caso delle amministrazioni; tramite società appartenenti al gruppo.

Di conseguenza, se proroga non ci sarà, come sembra, allora i commercialisti dovranno imparare a convivere con una delusione mai del tutto nascosta. E occorre anche fare in fretta, considerando che manca meno di una settimana. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata - facciamo ancora presente - sempre per via telematica. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Gli intermediari delusi e obbligati a trasmettere la dichiarazione Iva all'Agenzia delle entrate per via telematica sia quelle da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica sono gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati.

In questa categoria fanno parte gli iscritti nel registro dei revisori contabili; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori; le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i Caf dipendenti; i Caf imprese; coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale; i notai iscritti nel ruolo; gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.