Inter Roma streaming

A San Siro s’odono già augelli far festa in vista di Inter Roma. La corazzata nerazzurra, da quando sulla panchina si è insediato un certo Stefano Pioli ha rivoluzionato le gerarchie della Serie A e, se non fosse stato per la partenza ad handicap, probabilmente starebbe recitando la parte dell’inseguitrice numero uno della capolista Juventus.

E invece. E invece i nerazzurri dovranno battere la Roma per provare a restare agganciati al treno Champions per poi approfittare dello scontro diretto tra i giallorossi e il Napoli in programma la settimana successiva. Ma la sicurezza dei nerazzurri si scontra con la forza di una squadra che ha ritrovato sé stessa da quando Luciano Spalletti, oltre un anno fa, ha fatto il suo ritorno a Trigoria e che proverà in ogni modo a uscire indenne da questa partita estremamente difficile.

Sarà una partita aperta, intensa ed emozionante da vedere anche in streaming. Interessante leggere questo incontro anche per la sfida nella sfida tra Perisic e Salah. Probabilmente chi dei due riuscirà ad incidere maggiormente sul match renderà più semplice il compito dell’Inter o della Roma. Prevarrà l’orgoglio nerazzurro o l’ambizione della Roma? Un quesito che solo il campo potrà sciogliere dei novanta minuti di San Siro.

Inter Roma Pioli Icardi carico per la sfida

Pioli non potrà esimersi quindi dallo schierare la migliore formazione possibile per battere una Roma apparsa nuovamente tonica e volitiva in queste ultime settimane. Il tecnico nerazzurro però non potrà schierare Miranda che è stato fermato dal Giudice Sportivo. Per questa ragione il tecnico emiliano starebbe pensando di schierare una difesa a tre con Medel e Murillo e D’Ambrosio. A centrocampo rientrano sia Brozovic che Kondogbia anche se il primo non sarà in campo dal primo minuto.

Candreva e Ansaldi occuperanno le rispettive fasce di competenza a sostegno dell’unica punta, quel Mauro Icardi che, scontate le giornate di squalifica, è apparso molto carico per la sfida. Al suo fianco ci saranno Joao Mario e Ivan Perisic.

Inter Roma paura per Manolas

Il giovedì di Europa League ha lasciato qualche strascico negativo nello spogliatoio giallorosso. Non tanto per il risultato, la sconfitta contro il Villarreal non ha compromesso il cammino europeo che adesso proseguirà con gli ottavi di finale.

Piuttosto per le condizioni fisiche di Manolas uscito anzitempo dalla gara dell’Olimpico a causa di un risentimento muscolare che ha consigliato prudenza a Spalletti pronto a inserire tra il primo e il secondo tempo Rudiger. Non una buona notizia per i giallorossi: la squadra capitolina senza il roccioso difensore greco ha già dimostrato di perdere parte della solidità difensiva.

Vedere Inter Roma in streaming

Per vedere Inter Roma, si potranno scegliere diverse strade. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha un abbonamento alla televisione a pagamento e chi invece si recherà allo stadio. Altri ancora preferiranno cercare il sito giusto per seguire la partita in streaming. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A all’estero e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro Rtl, Sky Austria La2, Orf, sono quelli sicuri e legali che potrebbero trasmettere il match.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento perché oltre ad iscriversi alle piattaforme c’è bisogno di dimostrare di essere attivi, cioè di puntare con una certa continuità.