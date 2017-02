Sassuolo Milan streaming

Entrambe le formazioni vengono da una vittoria che ha contribuito a restituire un po’ di morale dopo un periodo difficile. Sassuolo e Milan si affrontano domenica pomeriggio in una partita che promette spettacolo. Sia Di Francesco che Montella sono allenatori che amano il bel gioco e cercano di raggiungere sempre il risultato attraverso la prestazione. I rossoneri, con la vittoria contro la Fiorentina hanno mandato un chiaro segnale che per la lotta all’Europa League ci sono anche loro eccome.

I neroverdi di Di Francesco invece con il blitz di Udine hanno scavalcato proprio i friulani al dodicesimo posto della classifica della Serie A restituendo un po’ di dignità anche per quel che riguarda il posizionamento di una squadra che, a causa di un’incredibile concatenazione di infortuni e di episodi sfavorevoli, non è riuscita ad esprimere quest’anno il potenziale che sicuramente è superiore ai risultati conseguiti.

Una stagione interlocutoria insomma in attesa di altra gloria in futuro. La partita sarà visibile sia in diretta tv che in streaming attraverso le piattaforme delle televisioni a pagamento, ma anche trovando i siti web giusti.

Sassuolo Milan Defrel dal primo minuto

Il Sassuolo in vista della sfida al Milanm che si potrà vedere anche in streaming, dovrà forse fare a meno di Luca Antei che ha svolto lavoro differenziato in settimana e non sarà pronto per domenica a meno di un recupero lampo. Anche in questo caso però probabile il suo impiego in panchina. Stesso discorso per Pol Lirola, mentre Magnanelli e Biondini non saranno disponibili.

Defrel potrebbe giocare dal primo minuto anche grazie alla doppietta decisiva contro l’Udinese che ha spostato l’ago della bilancia dalla sua parte a sfavore di Matri. In mezzo al campo Duncan insidiato dal ristabilito Missiroli.

Sassuolo Milan De Sciglio tornato in gruppo

Buone notizie anche per Montella che potrà contare su De Sciglio tornato finalmente in gruppo, sta bene Calabria. Purtroppo però Romagnoli, Antonelli e Montolivo non hanno ancora recuperato al cento per cento e non saranno disponibili.

A centrocampo rientra Locatelli. Resta da valutare comunque la condizione generale di Kucka, visto che lo slovacco era uscito claudicante contro la Fiorentina. L’alternativa resta Bertolacci, con Pasalic mezzala sinistra. Davanti Bacca potrebbe lasciare il posto a Deulofeu nel ruolo di falso nove. In questo caso Ocampos e Suso sarebbero gli attaccanti esterni.

Vedere Sassuolo Milan in streaming

Per vedere Sassuolo Milan in streaming si potrà scegliere Sky Go sul tuo pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno. Now Tv, invece, una stella della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno usufruire di Premium Play. In alternativa resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano.

Per esempio Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i siti dei bookmakers. In questo caso però ci sono dei limiti che rendono farraginoso l’iter e spesso molti vi rinunciano. Bisogna infatti prima iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi attraverso le giocate che devono essere sempre costanti altrimenti non si ha la possibilità a vedere le partite.