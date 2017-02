Lazio Udinese streaming

Lazio Udinese sarà una partita più complessa di quanto possa apparire per la Lazio di Simone Inzaghi che dovrà stare attenta a non volare troppo di fantasia verso le semifinali di Coppa Italia dove il destino ha voluto che i biancocelesti incontrassero i cugini romanisti. E poi l’Udinese di Delneri ha dimostrato di poter mettere in ambasce qualsiasi avversario anche se, probabilmente, ha peccato di continuità. La partita persa la scorsa settimana in casa contro il Sassuolo ne è la dimostrazione plastica.

I bianconeri stavano conducendo bene risultato e partita sciorinando anche un buon calcio. Poi all’improvviso la luce si spegne e i neroverdi hanno approfittato per piazzare la rimonta e conquistare i tre punti. La partita si potrà vedere sia davanti alla propria televisione, magari comodamente seduti sul divano di casa oppure, per chi preferisce utilizzare i dispositivi mobili o il pc, anche in streaming nelle diverse modalità che la moderna tecnologia offre agli utenti. I biancocelesti hanno l’obbligo di vincere per restare agganciati a Inter e Atalanta lontane appena un punticino e difendersi dall’assalto del Milan che è tornato a farsi minaccioso in classifica dopo la vittoria con la Fiorentina.

Squadre racchiuse in pochi punti che si contenderanno l’accesso alla prossima Europa League fino alla fine del campionato. Sarà una bella lotta che, rappresenta, insieme a quella che riguarda i piazzamenti Champions, l’unica nota di interesse in un campionato dove i verdetti scudetto e retrocessione sembrano già scritti a febbraio.

Lazio Udinese Basta dalla panchina

Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare un tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Djordjevic e Keita. Questo significa che molto probabilmente quello che poteva essere un ex della partita, e cioè Dusan Basta, partirà probabilmente dalla panchina per essere impiegato in campo a gara già iniziata.

Lazio Udinese il ritorno di Kums

Delneri potrà festeggiare un gradito ritorno tra i titolari di Kums al quale il tecnico friulano è pronto ad affidare le chiavi del gioco bianconero. Badu è invece in pole position per prendere il posto di Fofana così come Matos farà con De Paul che però è squalificato e non potrà essere della partita. Per il resto la formazione sarà la stessa che ha perso contro il Sassuolo.

Lazio Udinese streaming come vedere la partita

La cosa più semplice per vedere Lazio Udinese in streaming è quella di sintonizzarsi sui canali a pagamento Sky Sport e Mediaset Premium, che offrono gratuitamente, ma solo per gli abbonati, questo servizio attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Altrimenti si può anche provare con Now TV, che appartiene comunque alla galassia mediatica di Murdoch, che permette di acquistare una sola gara anche a chi non ha l’abbonamento a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che possono mandare le immagini in maniera legale perché hanno acquistato all’estero, magari, i diritti del campionato italiano di calcio. Qualche esempio su come vedere la partita Lazio Udinese? In Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine da tenere in considerazione anche i portali dei bookmakers che presentano alcuni paletti come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.