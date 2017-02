Streaming Napoli Atalanta: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Il ciclo terribile che proseguirà con le sfide tutte ravvicinate con Juventus, Roma e Real Madrid si apre sabato nell’anticipo delle 18.00 della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Napoli Atalanta sarà la prima difficile tappa di un viaggio lungo altri duecentoventi sette minuti al termine del quale si saprà molto di più sul destino della squadra allenata da Maurizio Sarri. Ma non c’è tempo per gli azzurri di perdersi in questi pensieri.

O meglio non è ancora arrivato il momento. La gara contro l’Atalanta, che potrà essere vista sia in diretta tv per gli abbonati alle pay per view, anche live gratis in streaming con diverse modalità, rappresenta anche la chiusura di un cerchio. La sconfitta dell’andata solo il prologo di una serie di situazioni spiacevoli a partire dal grave infortunio occorso a Milik a successivo ko in casa contro la Roma che sancì, ufficialmente, il momento no del Napoli.

Poi gli azzurri e Sarri sono stati bravi a venirne fuori presto e bene. Ma è ovvio che battere i nerazzurri vorrebbe dire dare un calcio definitivo a quei bruschi ricordi. E magari scavalcare i giallorossi in classifica approfittando dello scontro diretto con l’Inter.

Napoli Atalanta live gratis le scelte di Sarri

Tutto ciò presuppone una cosa però. Che il Napoli si senta finalmente una grande squadra. E lo dimostri sul campo. Quella squadra che non si concede pause di riflessioni. Quella che non si specchia vacuamente nella propria bellezza. Quella cinica e spietata che vince le partite per una rete a zero senza mai soffrire al di là degli undici che scendono in campo. Insomma, quella squadra capace di lottare su più fronti senza dover per forza rinunciare preventivamente a qualcosa.

Da questo punto di vista è importante valutare le scelte che farà Sarri. Che sembra orientato a riproporre il tridente leggero composto da Mertens, Callejon e Insigne. Ballottaggio in difesa tra Albiol e Koulibaly. Lo spagnolo sembra favorito per il fatto collega di difesa è diffidato e potrebbe saltare il match dell’Olimpico contro la Roma. Hysaj e Ghoulam confermati sulle fasce laterali Strinic ancora una volta relegato in panchina, nonostante le buone prove offerte nelle occasioni in cui è stato impiegato. Centrocampo a tre con Hamsik Zielinski e Diawara

Napoli Atalanta Petagna Gomez per i bergamaschi

Il tendem d’attacco formato da Petagna e Gomez è la migliore garanzia per i bergamaschi di poter far male agli azzurri. D’altra parte fu proprio una sua conclusione deviata nella gara di andata a regalare i tre punti alla squadra nerazzurra che proprio in quelle settimane stava spiccando il volo verso il vertice della classifica. Posizioni ampiamente meritate e mantenute tant’è che ancora oggi i Gasperini’s boys sono ancora lì a lottare per una posizione valida per l’accesso all’Europa League.

Vedere Napoli Atalanta siti streaming Serie A

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Napoli Atalanta in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Sky Austria, Sky Deutschland, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, sono solo che alcuni tra i tanti che si potranno trovare grazie ad accurate ricerche.

Si può poi accedere anche alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata. Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.