Napoli Atalanta streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il sabato di campionato propone due partite che si incrociano anche se non direttamente. Napoli Atalanta da un lato. Juventus Empoli dall’altro. Azzurri e bianconeri rivali per tradizione più che per effettive speranze partenopee in campionato che si troveranno una contro l’altra armata nel martedì grasso della Coppa Italia.

Gara di andata delle semifinali per l’esattezza. Poi ci sarà la Roma e poi il Real Madrid. Niente male per Hamsik e compagni che non potranno rischiare di considerare il match con l’Atalanta un ingombro fastidioso da smaltire al più presto possibile. Potrebbe essere molto pericoloso sottovalutare una formazione che sta corredo a gonfie spiegate verso un sogno chiamato Europa League. E poi gli orobici hanno già sconfitto nella gara di andata gli azzurri.

Sanno come si fa, come qualcuno ha pronunciato dallo spogliatoio azzurro nei giorni della vigilia. Per sapere dove e come vedere questi novanta minuti equilibrati e sicuramente interessanti basta rivolgersi alle varie opportunità che la moderna tecnologia offre.

I siti web di Napoli Atalanta ritorno al San Paolo per Milik

Gli azzurri inizieranno contro l’Atalanta un mini tour di quattro gare in dieci giorni. L’Atalanta nella gara di andata nella quale il Napoli non era ancora orfano di Milik, battè i partenopei. Che potrebbero di nuovo schierare non si sa ancora se dal primo minuto, anche il polacco Milik che sta procedendo nel suo lento e graduale reinserimento nella squadra titolare dopo essere stato fermo quattro mesi a causa del tremendo infortunio noto a tutti.

Sarebbe il suo ritorno al San Paolo dopo la mancata di minuti al Bernabeu e lo spezzone di Verona nei quali il polacco ha dimostrato di stare bene e di avere anche una certa voglia di stupire. Che non guasta affatto in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid.

Napoli Atalanta le confessioni di Gasperini

Tempo di confessioni per Gasperini che nei giorni precedenti il fischio di inizio di Napoli Atalanta si è lasciato andare ad alcune riflessioni un suo mancato approdo in azzurro nel 2011 quando Mazzarri sperava di finire alla Juve lasciando il posto all’attuale tecnico bergamasco.

Non se ne fece più nulla perché Mazzarri restò e la prospettiva si spense nel nulla. Ma al San Paolo il tecnico di Grugliasco terrà ben riposti questi dolci ricordi e vorrà, come sempre, conquistare i tre punti per un’Atalanta che continua a coltivare un sogno che si chiama Europa League.

Dove e come vedere Napoli Atalanta in Streaming

Se non avete ancora idea di dove e come vedere Napoli Atalanta in streaming potrete seguire qualche piccola, ma forse utile indicazione. I siti dei bookmakers potrebbero costituire una buona alternativa se non ci fossero limiti un po’ troppo stringenti come quello di dover iscriversi obbligatoriamente alla piattaforma e dimostrarsi attivi cioè costanti nelle scommesse. Oppure si potrebbe scegliere l’opportunità offerta da Sky Go si seguire i novanta minuti dove vuoi, sul tuo pc, Mac o device mobile.

Seduto a casa o in giro a far baldoria. In questo caso bisognerà però essere abbonato. Now Tv, invece, una stella della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni. Gli abbonati a Mediaset Premium potranno Premium Play. Se invece vuoi seguire solo poche partite c’è Serie Tim Tv, applicazione disponibile per dispositivi mobili e che può essere usata tramite un collegamento wi-fi o attraverso la propria rete dati.

Oppure resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano. Per esempio Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina.