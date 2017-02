Streaming Juventus Empoli Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Juventus Empoli sembrerebbe una gara dal destino già scritto e in realtà in parte già lo è. Leggendo le formazioni e la classifica di Serie A non si possono nutrire dubbi. I bianconeri domina in Italia ormai da sei anni e sembra determinata ad esportare questa abitudine anche in Europa. I toscani festeggerebbero ben volentieri lo scudetto della salvezza e vorrebbero farlo al più presto. Per questo proveranno a infastidire la Vecchia Signora ben consapevoli che a casa sua la Juve praticamente è un rullo compressore avendo vinto tutte le gare in casa fino a questo momento realizzando trentaquattro reti e subendone solo sette.

Un dato che, comparato alla sterilità dell’attacco empolese, rende assai difficile prevedere un risultato positivo. Ma proprio la totale assenza di pressione, visto che effettivamente l’Empoli non ha nulla da perdere, potrebbe aiutare la squadra di Martusciello a fare la prestazione. Approfittando magari anche di un po’ di stanchezza che potrebbe emergere nelle gambe dei bianconeri dopo il mercoledì di Champions.

Anche perché la Juve poi ospiterà il Napoli nella semifinale di andata della Coppa Italia. Un match mai banale tra due rivali di sempre che saranno avversarie anche nella coppa nazionale. Juventus Empoli si potrà vedere sia in diretta tv, oppure in streaming ricercando i siti giusti che trasmettono le immagini in maniera legale e sicura.

Juventus Empoli Serie A la carica di Allegri

Archiviata nel migliore dei modi la trasferta di Oporto con un rotondo due a zero che sposta decisamente sul versante bianconero il piatto delle chance di qualificazione ai quarti di finale. Basterà gestire la gara del ritorno per approdare tra le otto squadre migliori d’Europa. Ma tutto questo non dovrà far perdere di vista un altro obiettivo importantissimo per la squadra cara al presidente Agnelli: vincere il sesto campionato di Serie A consecutivo e abbattere un altro record.

Ecco perché subito dopo il successo di Oporto è partita la carica di Allegri che ha saputo trasformare gli strascichi dell’esclusione di Bonucci in energia positiva. Testa all’Empoli e nessuna distrazione. Il vantaggio sulle inseguitrici è di tutta sicurezza ma non bisogna mollare la presa. Il diavolo si annida nei dettagli e sono proprio questi che non sfuggono mai al tecnico livornese.

Juventus Empoli live gratis El Kaddouri dietro le punte

Dopo la Lazio la Juventus. Non proprio il cliente migliore per provare a superare la delusione di una sconfitta. Per giunta allo Stadium inviolato ormai dalla notte dei tempi e dove anche quest’anno i tentativi delle squadre che hanno provato a uscire anche con un misero punticino da quelle mura, sono andati tutti miseramente incontro al fallimento.

Mister Martusciello per l’occasione ritrova Mchedlidze, Laurini e Croce, e tutti e tre dovrebbero partire dal 1′, anche se Pucciarelli spera in un posto da titolare. El Kaddouri, inseritosi perfettamente negli schemi dei toscani, agirà dietro le punte. Anche Maccarone potrebbe essere impiegato fin dal primo minuto dal tecnico di Ischia.

Vedere Juventus Empoli siti streaming Serie A

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Juventus Empoli in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming.

Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.