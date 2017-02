Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria le prospettive per riunione Sindacati-Governo mercoledì 1 Marzo

Quello del primo marzo 2017 è solo il primo di un ciclo di tre riunioni sulle novità per le pensioni tra sindacati e governo. Ciascuno di esso prevede di affrontare questioni differenti ma sempre sotto l'ombrello delle novità per le pensioni. Si comincia allora il prossimo mercoledì, rispetto a cui occorre fare in fretta perché come ricordato a più riprese dalle ultime notizie non c'è tempo fa perdere: vanno in scadenza i Dpcm ovvero i decreti attuativi con cui il governo è chiamato a concretizzare il progetto delle novità per le pensioni. Cosa c'è da definire e quali sono le prospettive? Di fatto è tutto pronto, tranne due passaggi essenziali:

il protocollo con gli istituti di credito sui tassi di interesse; l'accordo con le imprese assicuratrici sul premio da applicare sul rateo di rimborso per l'Ape volontaria.

Ape social e Ape volontaria: cosa cambia

L'Ape volontaria potrà essere richiesta da chi ha almeno 63 anni di età, 20 di contributi, il diritto a maturare il trattamento di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, e una pensione di base maturata non inferiore a 1,4 volte il minimo (501 euro mensili nel 2016). L'assegno erogato nel periodo di anticipo dovrà essere restituito dall'interessato in 20 anni a partire dal pensionamento vero e proprio. Per effetto di una detrazione fiscale ad hoc, il costo effettivo per ogni anno di anticipo dovrebbe essere compreso tra il 2 e il 5,5% della pensione.

L'Ape social, al contrario di quella volontaria è una indennità di natura assistenziale a carico dello Stato. Vi può accedere chi ha 63 anni e 30 di contributi se si è disoccupati senza ammortizzatori, o si assiste un familiare di primo grado con disabilità grave, o se si è invalidi almeno al 74%. Serviranno 36 anni di contributi invece per chi ha svolto per almeno sei anni una delle undici tipologie di lavori particolarmente difficili o rischio. Verrà un assegno pensionistico a di importo uguale alla futura pensione, fino a un massimo di 1.500 euro lordi.

Altre novità per le pensioni in partenza

Con l'avvio dell'Ape partirà anche la sperimentazione della novità per le pensioni della Rita (Rendita integrativa temporanea anticipata): chi ha aderito a un fondo pensione a contribuzione definita potrà accedere all'intero capitale cumulato in soluzione unica o come rendita. Per utilizzare questa opportunità in modo flessibile nel periodo di passaggio dal lavoro alla pensione servono gli stessi requisiti dell'Ape. Trattamento fiscale agevolato assimilato a quello delle rendite: 15% , ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo eccedente il 15esimo.

A chiudere il cerchio delle novità per le pensioni in arrivo dal mese di maggio c'è la terza tipologia di Ape è quella aziendale che consente di chiedere un anticipo pensionistico al lavoratore che da maggio 2017 abbia almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi e a cui manchino non più di tre anni e sette mesi al conseguimento di una pensione di vecchiaia del valore lordo mensile non inferiore a circa 703 euro. Con l'Ape aziendale, il datore di lavoro, previo accordo con il dipendente, potrà versare dei contributi aggiuntivi che aumenteranno l'importo della pensione.