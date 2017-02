Juventus Empoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Altro giro altra corsa signori. Il treno bianconero non si ferma mai e ad ogni stazione carica più persone. Sono sempre di più, anche tra i perennemente sospesi nel dubbio, oppure accecati da un’antipatia atavica verso i colori bianconeri, quelli che non possono fare altro che ammettere un dato oggettivo. Il dominio bianconero non nasce dal nulla, ma almeno in Italia da una superiore e fino a questo momento irraggiungibile, qualità organizzativa declinata a livello societario, di squadra e di comportamento interno ed esterno a quello che succede nel quartier generale di Vinovo.

Smesso ora il vestito delle grandi occasioni è tempo di rituffarsi nella dimensione nazionale dove c’è da difendere un primato che non a più notizia. Juventus Empoli è una fermata intermedia da non saltare assolutamente. Un passo falso sarebbe pericoloso nel momento topico della stagione e con due inseguitrici come Roma e Napoli che se non sembrano ancora all’altezza di potere impensierire seriamente i bianconeri, aspettano proprio che sia qualche bug a mandare in tilt il perfetto meccanismo creato da Allegri.

Dove e come vedere questo interessante match, se in diretta tv o sui siti web che offrono lo streaming, sono le classiche decisioni che tifosi ed appassionati devono prendere in occasione delle varie partite.

Siti web Juventus Empoli rientra Bonucci

Inutile girarci intorno. La sua esclusione ha dimostrato un concetto che appare chiaro in casa Juve, e i risultati si vedono eccome, meno scontato in altre società. E i risultati si vedono anche in questo caso. Contro l’Empoli rientra Bonucci anche perché dopo le fatiche di Champions e in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli valida per le semifinali di andata di Coppa Italia, qualcuno dovrà pur riposare.

E uno tra Barzagli e Chiellini, che hanno disputato tutta la partita del Do Dragao pur non essendo appena rientrati dopo gli infortuni, potrebbero tirare un po’ il fiato. O anche entrambi e questo darebbe la possibilità a uno tra Rugani e Benatia di scendere in campo fin dal primo minuto. Intanto è si è aperta la caccia ai siti web per vedere Juventus Empoli in streaming

Juventus Empoli El Kaddouri in dubbio

L’elongazione all’adduttore della coscia patito durante la partita della settimana scorsa contro la Lazio mette El Kaddouri in dubbio per la sfida dello Juventus Stadium. Lo staff medico dell’Empoli comunque pare ottimista sul recupero del marocchino, ma quel che è certo è che se pure fosse abile ed arruolabile le sue condizioni sarebbero ottimali.

Giovanni Martusciello dovrà decidere se convocarlo oppure no e farà questa scelta in extremis sfruttando al massimo le indicazioni degli ultimi giorni di vigilia. El Kaddouri finora ha giocato tre gare con l’Empoli ed è già entrato nel cuore dei tifosi, soprattutto di quelli marocchini a Empoli. Per gli azzurri sarebbe un brutto colpo perderlo per sabato.

Dove e come vedere in streaming Juventus Empoli

E sono tanti sono i tifosi azzurri, ma anche gialloblù che non vogliono perdersi il match e stanno iniziando a cercare dove e come vedere in streaming Juventus Empoli. Alcuni dei più importanti siti web che trasmetteranno la partita in maniera legale e sicura perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio sono La2, Rtl, Orf, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland. Sky Go o Mediaset Play, rappresentano le alternative preferite soprattutto da quelli che hanno un abbonamento alla pay per view, mentre quelli che non lo hanno sottoscritto possono approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.