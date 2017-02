Juventus Empoli streaming. Come e dove vedere link

La ventiseiesima giornata di Serie A propone due anticipi che poi sono anche due incroci. Juventus Empoli e Napoli Atalanta saranno l’antipasto, sperando che sia delizioso e non amaro, che bianconeri e partenopei dovranno consumare prima di arrivare al primo atto, in scena allo Stadium, della semifinale di andata di Coppa Italia.

La Juventus ci arriva sospinta dalla bella prova di Oporto che ha permesso ai bianconeri di acquistare in prelazione i biglietti per i quarti di finale della competizione calcistica più prestigiosa, ma non ha nessuna intenzione di inchiodare all’entusiasmo per quel successo il cammino trionfale che sta compiendo anche in campionato. Ecco perché Allegri sta provando già dal dopo partita di Oporto a tenere alta la concentrazione e la tensione in un gruppo che comunque ha dimostrato sempre di riuscire ad affrontare ogni impegno con la medesima determinazione.

Juventus Empoli Pjaca ancora titolare

Dopo le fatiche in Champions League contro il Porto, Massimiliano Allegri deve pensare a far rifiatare qualcuno. Nel reparto arretrato tornerà Leonardo Bonucci, mentre Pjaca, dopo la prestazione maiuscola di mercoledì condita dal gol in Europa che potrebbe definitivamente lanciarlo verso l’esplosione sarà ovviamente ancora titolare. A centrocampo torna Marchisio che sarà affiancato da Pjanic. Khedira potrà dunque tirare il fiato.

Juventus Empoli Martusciello punta su Levan Mch’edlidze

La Juventus troverà anche un ex nelle fila dell’Empoli. Si tratta di Levan Mch’edlidze sul quale Martusciello punta eccome visto che sta ritrovando proprio in Toscana la condizione migliore dopo una sfortunata serie di infortuni che ne hanno pregiudicato l’esplosione. E poi è un ex, e tutti sanno che esiste una legge quasi implacabile che accomuna questa condizione alla quasi matematicità di una marcatura contro i compagni di un tempo.

L’attaccante georgiano sta vivendo davvero un magic moment che gli ha concesso anche la possibilità di scalzare dal trono dei titolari inamovibili anche un vero e proprio mito in casa Empoli, ovvero Maccarone. Rischiano invece di rimanere fuori dalla sfida dello Stadium Daniele Croce, El Kaddouri e Dioussé. Il centrocampista originario del Senegal ha subito una botta, mentre sono da valutare gli infortuni muscolari degli altri due calciatori.

