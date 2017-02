Pensioni ultime notizie uscire prima nel 2017 con ricongiunzioni e cumulo gratis donne e uomini. Calcolo, età, requisiti, regole,

Cosa prevedono le nuove regole su ricongiunzioni e cumulo gratis donne e uomini? I lavoratori con contribuzione presente in ben precise gestioni previdenziali (le vediamo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) possono cumulare gratis i contributi per ottenere la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità o la pensione indiretta. Prima di procedere con il calcolo occorre capire come funziona il meccanismo, anche in riferimento a età e requisiti. La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà.

Tra le novità per le pensioni di cui tenere conto, la prestazione si consegue solo al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne. Non è dunque possibile il cumulo per altre prestazioni di ex anzianità. Per quanto riguarda il calcolo, ciascuna gestione determina - per la parte di propria competenza - il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste e sulla base delle personali retribuzioni di riferimento. Nessuna pensioni diretta liquidata è a carico delle gestioni interessate nel cumulo.

Non è possibile il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato pagato integralmente. Non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione.

Ricongiunzioni e cumulo gratis donne e uomini: a chi spetta

Resta allora da capire chi sono i destinatari di questa novità per le pensioni ovvero chi può seguire questa strada che permette appunto di ottenere un assegno un po' più sostanzioso. Stando allora alle nuove regole in questo su ricongiunzioni e cumulo gratis riguarda i lavoratori con contribuzione versata in due o più di queste gestioni previdenziali:

assicurazione generale obbligatoria che comprende Fondo pensioni lavoratori dipendenti; assicurazione generale obbligatoria che comprende Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti; gestioni sostitutive dell'Assicurazione generale obbligatoria; gestioni esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria; gestione separata; iscritti alle casse professionali.

Cumulo, ricongiunzione e totalizzazione

Per unire i contributi versati presso gestioni differenti ci sono allora più possibilità? Con il cumulo il lavoratore cumula gratuitamente i contributi versati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, compresi quelli versati in una Cassa professionale. Consegue un'unica pensione, che può essere di vecchiaia (dal 2017 anche anticipata), inabilità o ai superstiti.

Con la ricongiunzione tutti i contributi versati nell'arco della vita assicurativa in diversi fondi di previdenza, con esclusione della Gestione separata Inps, confluiscono, previo pagamento di un onere, in un solo ente.

Con la totalizzazione il lavoratore utilizza, sommandoli senza oneri finanziari, tutti i periodi maturati in due o più forme di assicurazione obbligatoria, comprese le Casse professionali. Il lavoratore consegue una pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità o indiretta, liquidata pro-quota dalle singole gestioni.