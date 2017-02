Pensioni ultime notizie uscire prima leggi 2017 precoci e usuranti. Come fare, requisiti. Calcolo, età, contributi, età, pensioni

Il 2017 è un anno da ricorda sotto il profilo delle novità per le pensioni perché è quello dell'introduzione di nuovi metodi per uscire prima in favore di precoci e usuranti. Di conseguenza occorre ricominciare da capo e cerca di capire come fare per andare in pensione e conoscere i requisiti richiesti. In che modo? Con il calcolo, con la conoscenza dell'età richiesta e dei contributi minimi necessari per andare in pensione. La regola di base per i lavoratori precoci è l'opportunità di congedarsi con il versamento di 41 anni di contributi, senza tenere conto dell'età anagrafica, purché l'attività lavorativa sia iniziata per un anno prima dei 19 anni, si è disoccupati o si esercita un lavoro pesante. Lo strumento introdotto in questo 2017 per consentire di andare in pensione è l'Ape sociale.

Uscire prima leggi 2017 precoci con le novità per le pensioni

Le leggi introdotte nel 2017 per andare in pensioni nel caso si rientri nella categoria di lavoratore precoce è piuttosto complessa per il semplice motivo che sono previsti tanti paletti ovvero far parte in una specifica categoria professionale o essere in particolari condizioni personali e soggettive e comunque rientrare nel limite massimo delle risorse stanziate. Non tutti, anche se lo desiderano, possono accedere a questo strumento. In sintesi occorre rientrare in una nelle seguenti condizioni:

lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante; lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità al 74%; lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa con disabilità al 74%; lavoratori dipendenti addetti a lavori faticosi e che svolgono questa attività da almeno 6 anni in via continuativa.

Ultime notizie pensioni per usuranti

Ricordando come in questa pagina abbiamo messo a disposizione un simulatore online per fare i calcoli sulla convenienza di andare in pensione prima, oltre a raggiungere i 41 anni di anzianità contributiva per accedere al pensionamento anticipato con l'Ape social, può essere richiesto di rientrare nella categoria dei dipendenti impegnati in una delle seguenti professioni pesanti svolte da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento: