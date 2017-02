Partite streaming Serie A su link, siti web, Rojadirecta sabato, domenica e lunedì 25-26-27 Febbraio 2017

Il week end allungato della Serie A presenta un menù come sempre variegato. Ma con un piatto forte che i palati fini non potrebbero mai perdersi. Come sempre accade quando c’è di mezzo il campionato anche sabato, domenica e lunedì 25-26-27 febbraio sarà possibile dare continuità alla scorpacciata di partite iniziata a metà settimana con le gare della Champions League e dell’Europa League. Piatto forte si diceva.

Come poter definire Inter Roma se non uno scontro diretto per le posizioni Champions? E l’intreccio del sabato tra Napoli e Juventus che dovranno battere rispettivamente Atalanta ed Empoli prima di ritrovarsi di fronte da avversarie per la semifinale di andata di Coppa Italia? Una giornata di campionato che potrebbe quindi riscrivere la storia della classifica di Serie A. Elementi per non perdersi nemmeno un minuto di questa avvincente saga.

Sarà possibile vedere tutte le partite avendo acquistato l’apposito pacchetto offerto dalle televisioni a pagamento che mettono a disposizione, gratuitamente per gli abbonati, anche una piattaforma streaming. Si possono pure ricercare i link ai siti web giusti. Ma questa è un’operazione non sempre legale come dimostra il caso di Rojadirecta.

Link partite venerdì, sabato e domenica 25-26-27 febbraio

Tra i link per vedere le partite venerdì, sabato e domenica 25-26-27 febbraio bisogna scegliere quelli sicuri. Non c’è ancora una legislazione comune e condivisa sullo streaming. Per questo è consigliabile ricercare quei siti delle televisioni satellitari stranieri che avendo acquistato i diritti della Serie A potrebbero trasmettere le partite. Per esempio Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV Sky Austria, La2 e Orf.

Lo streaming gratuito è fornito anche da Sky e Mediaset Premium attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Mediaset Play, ma in questo caso, vale solo per gli abbonati. Da valutare anche l’offerta Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Inoltre è possibile consultare anche i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere qualche partita. In questo caso, però, bisogna per prima cosa iscriversi alla piattaforma e poi dimostrare di essere attivi, cioè di puntare con una certa continuità.

Ecco il calendario completo della ventiseiesima giornata di Serie A.

Sabato 25 febbraio

Napoli Atalanta (ore 18.00) Juventus Empoli (ore 20.45)

Domenica 26 febbraio

Palermo Sampdoria (ore 12.30) Crotone Cagliari (ore 15.00) Chievo Pescara (ore 15.00) Lazio Udinese (ore 15.00) Sassuolo Milan (ore 15.00) Genoa Bologna (ore 18.00) Inter Roma (ore 20.45)

Lunedì 27 febbraio

Fiorentina Torino (ore 20.45)

Vedere in streaming le partite Serie A Roja Directa

Per vedere in streaming le partite della Serie A si può ricorrere, come già detto, ai due network che trasmettono le partite del massimo campionato italiano. Con l’abbonamento infatti si ha diritto ad usufruire gratuitamente, dopo l’iscrizione e il log in, delle piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. L’altra invece è rappresentata dallo streaming da ricercare sui siti web.

Una fetta sempre più consistente soprattutto di giovani, infatti, si sta abituando ad utilizzare questa metodica che oltre a garantire una maggiore libertà perché l’evento si può seguire ovunque sul proprio dispositivo mobile. Bisogna però stare attenti. Uno dei siti più celebri, probabilmente anche perché uno dei primi ad offrire questo servizio Rojadirecta, non rientra in questa categoria perché, come tanti altri, trasmette senza alcuna autorizzazione le immagini ed espone anche al contagio di virus e trojan al vostro pc.