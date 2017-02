Streaming Inter Roma da vedere su siti streaming

È iniziata l’attesa per la sfida di domenica sera tra Inter e Roma. Due squadre un solo obiettivo: l’Europa. Possibilmente quella che conta. Se la classifica parla di un rassicurante, per i giallorossi, vantaggio di otto punti sull’Inter, uscire sconfitta dalla partita di San Siro aprirebbe nuove prospettive, più incerte per la banda Spalletti. Mentre sarebbe una grandissima iniezione di fiducia per i nerazzurri di Pioli impegnati in una rimonta che avrebbe un sapore epico e che proprio contro la Roma potrebbe acquisire sembianze più concrete.

Inutile dire che si tratta di una partita fondamentale per le due squadre. Il big match della giornata. La partita da vedere, quella che nessuno, ovviamente tra quelli che amano questo sport, vorrebbe perdersi per nessuna cosa al mondo. Per questo sono iniziate anche le ricerche sul web. Scovare i siti giusti, potrebbe soddisfare anche i bisogni di chi non avendo l’abbonamento alla televisione a pagamento, è intenzionato a seguire in streaming questo vero e proprio evento sportivo. Ma bisogna fare attenzione e conoscere almeno qualche regola basilare per non affidarsi al primo link che capita.

Siti Inter Roma Miranda squalificato

Per un Miranda squalificato Stefano Pioli recupera un Maurito Icardi al centro dell’attacco nerazzurro. Non male e, forse, non ce ne voglia il difensore brasiliano, il saldo è positivo per i nerazzurri. Al suo posto dovrebbe scendere in campo D’Ambrosio che andrà ad affiancare Medel e il recuperato Murillo nella cerniera difensiva interista.

Anche Kondogbia tornerà nel novero dei titolari. Pioli ha chiesto di gettare il cuore oltre l’ostacolo ai suoi calciatori. Vedremo in campo cosa riuscirà a fare una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore negli ultimi mesi di campionato. La Roma è avvisata. Non sarà facile uscire indenne da San Siro.

Inter Roma Spalletti ha le idee chiare

La sconfitta indolore di Europa League è stata già cancellata. Certo non fa mai piacere perdere, ma ci sono delle volte il dolore è meno acuto di altre. Spalletti ha le idee chiare su come gestire la rosa in vista di questa difficile sfida. Anche perché potrà raccogliere i frutti del turn over applicato giovedì contro il Villarreal.

Quindi di nuovo spazio a Salah e Dzeko che arriveranno ben riposati a San Siro e carichi mentalmente e fisicamente mentre in difesa l’unica incertezza riguarda Rudiger che però dovrebbe farcela al novanta per cento a scendere in campo. A centrocampo De Rossi l’ha spuntata su Paredes per una maglia da titolare.

Inter Roma da vedere in streaming

Ed eccoci giunti al momento più atteso, forse. Quello di fornire qualche utile indicazione utile su Inter Roma da vedere anche sui siti in streaming oltre che in maniera per così dire tradizionale. Esistono varie opportunità. Quella più classica è scegliere i siti migliori, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis. Per assicurarsi che si tratti di link che garantiscono anche dal punto di vista legale è bene usufruire di quelli dei maggiori network stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A e possono quindi trasmettere le partite garantendo anche una buona qualità audio e video.

Si tratta di siti come Sky Austria, La2, Rtl, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf. Un’altra strada, percorribile però da chi ha un abbonamento alle pay per view è fornita dall’utilizzo delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ossia Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv. L’ultima alternativa, che si sta diffondendo anche in Italia, consiste nel consultare i siti dei bookmakers stranieri.