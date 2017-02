Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 da studiosi, tecnici, ricercatori

Mentre si va verso una definizione ufficiale delle regole che dovranno stabilire con precisione e puntualità il funzionamento delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, sono state diverse le critiche mosse in questi mesi alle stesse novità da parte di studiosi, tecnici e ricercatori, e non si sono certo placate in questi ultimi periodi. Al contrario, sembra che a parte dividere particolarmente i diversi schieramenti politici, tra chi ritiene che siano un’ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini, e chi gli unici sistemi al momento fattibili per permettere un anticipo dell’età pensionabile in base ai soldi disponibili, le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 continuino a diverse gli stessi studiosi.

Studi scientifici e nuove conferme di necessità di novità per le pensioni più importanti

Se diversi tecnici e studiosi nel corso di questi mesi hanno spiegato la probabile inutilità delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, rilanciando sulla necessità di novità per le pensioni più importanti, a conferma di questa tesi, le ultime notizie riportano anche i risultati di una ricerca scientifica che sosterrebbe come per un concreto rilancio di occupazione ed economia siano necessarie novità per le pensioni più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41. Secondo un report dell’ufficio studi della Federal Reserve, la banca centrale americana, l’invecchiamento della popolazione nelle società avanzate frenerebbe notevolmente sviluppo e crescita economica, scoraggiando, di conseguenza, produttività, inflazione e investimenti. E ad oggi, secondo la Federal Reserve, il peso degli anziani rappresenta il motivo del rallentamento della crescita di un Paese. La necessità è quella di invertire la tendenza attuale che vede predominare nella società gli anziani rispetto ai più giovani, con conseguente avvio di un rinnovato ciclo economico che, in Italia soprattutto, potrebbe essere spinto dall’attuazione di novità per le pensioni di quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, che avrebbero il vantaggio di dare avvio concreto al meccanismo di ricambio generazionale a lavoro. Si tratta di un sistema che avrebbe il vantaggio non solo di rilanciare l’occupazione giovanile, il cui andamento in Italia è ancora decisamente negativo come confermano le ultime notizie, ma, conseguentemente, anche produttività, consumi, e quindi economia in generale.

La posizione di studiosi, tecnici ed esperti su novità per le pensioni attuali e da fare

Divise la posizioni di studiosi, tecnici ed esperti sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 approvate nel nuovo testo unico. Se, infatti, da una parte c’è chi continua a criticarle, ritenendole un inutile spreco di soldi perché si riveleranno ben presto inefficaci, seguendo la scia di quanto accaduto con la staffetta, dall’altra, c’è anche chi ritiene che si tratti delle uniche novità per le pensioni possibili che l’esecutivo potesse attuare per modificare le attuali norme pensionistici, a causa del budget decisamente ristretto. Nonostante limitate e ristrette, infatti, non essendoci soldi per approvare novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, decisamente più costose, l’alternativa è stata quella di approvare ancora una volta novità per le pensioni sperimentali e non per tutti, ma almeno fare un passo verso un minimo di cambiamento, quando meno per sostenere chi si ritrova in grosse difficoltà. Proprio perché ristrette e limitate, secondo alcuni studiosi, le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 rischiano di rivelarsi inutili, soprattutto perché si teme già che non basteranno per tutti e se l’obiettivo è quello di riportare equilibrio sociale, di certo non sono queste le soluzioni migliori. Al contrario: secondo alcuni esperti, novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 rischiano di acuire le differenze sociali, proprio perché non destinate a tutti e soprattutto considerate più misure indennitarie per alcuni che vere e proprie novità per le pensioni.

Dubbi e perplessità sono state, inoltre, espresse, in riferimento a quei tassi di interesse che ogni lavoratore prepensionato dovrà pagare agli istituti di credito. E la domanda che ci si continua a porre è perché si decide sempre di sostenere gli istituti di credito, pesando sui cittadini, piuttosto che mettere a punto misure esclusivamente a favore e a vantaggio dei cittadini stessi? In alcuni casi, infatti, nonostante la convenienza dimostrata della mini pensione, il suo costo, con relativa decurtazione sulla pensione finale, potrebbe rivelarsi elevato, per cui poco vantaggioso per il lavoratore che pur di non rinunciare a parte della sua pensione potrebbe scegliere di continuare a lavorare per qualche altro anno ancora.

Oltre che su particolari aspetti che non rendono del tutto positive le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 come

calcolo dei tassi di interesse da pagare sulla mini pensione;

polizze assicurative; condizioni e limiti che restringono fortemente la platea di beneficiari della mini pensione e della quota 41; decurtazioni sulla pensione finale,

c’è da considerare un altro aspetto e cioè che si tratta di novità per le pensioni sperimentali che, dunque, non cambiano del tutto le attuali norme pensionistiche rendendole più morbide e che contribuiscono al rilancio del turn over con conseguente spinta dell’occupazione giovanile. La migliore soluzione pensionistica, secondo alcuni esperti, sarebbe quella di definire:

una importante revisione dei requisiti pensionistici, con differenziazioni in base alla tipologia di attività che si svolge;

regole specifiche che per coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale;

ritorno alle soglie contributive per gli impiegati nelle occupazioni faticose.

Le recenti posizioni del presidente dell’Istituto di Previdenza e non solo

Continua ad essere particolarmente critico nei confronti delle recenti novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 anche il presidente dell’Istituto di Previdenza Boeri che sin dall’inizio ha parlato di inutilità di queste misure, con la grandissima probabilità che si rivelino inefficaci nella stessa misura in cui inefficace si è rivelata quella staffetta che nelle intenzioni avrebbe dovuto riguardare migliaia di persone ma che nei fatti è stata richiesta solo da 300 persone quasi. Secondo Boeri, mini pensione e quota 41 potrebbero contribuire solo a far crescere il debito pubblico, erogando aumenti delle pensioni minime anche a chi non ne avrebbe bisogno, in un momento in cui l’Italia e il suo sistema previdenziale hanno bisogno di essere rimessi in ordine. La posizione di Boeri in merito alle conseguenze delle novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 sul debito pubblico è fortemente condivisa e appoggiata dall’economista Marco Leonardi, secondo cui le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 porterebbero solo effetti negativi sulla finanza pubblica. Secondo Leonardi, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbe stato meglio attuare le novità per le pensioni proposte dallo stesso Istituto di Previdenza, come: