Streaming Inter Roma: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Il big match della 26esima giornata di Serie A è senza dubbio Inter Roma, due delle squadre più forti del campionato italiano che si affronteranno domenica sera alle ore 20.45. Una sfida che sta già generando un’attesa spasmodica, sono già tantissimi i tifosi che, non potendo raggiungere lo stadio San Siro di Milano, si stanno chiedendo come potranno seguire la partita. Se scegliere la diretta tv, almeno quelli che hanno acquistato l’abbonamento alle televisioni a pagamento. Oppure live gratis sui siti streaming.

Inter Roma Icardi vs Dzeko sfida tra bomber

La partita sarà di vitale importanza per entrambe le formazioni. Nessuna delle due squadre può permettersi un passo falso. L’Inter vuole continuare la sua corsa verso la Champions League, ben sapendo che una sconfitta potrebbe significare farsi scavalcare da Lazio e Atalanta, e che il Milan potrebbe portarsi a un solo punto di distanza, scivolando così dal quarto al sesto posto, complicando così tutti i piani.

Dall’altra parte anche la Roma sa che una sconfitta non solo significherebbe salutare definitivamente le speranze residue di vincere lo scudetto, ma che potrebbe anche voler dire farsi scavalcare dal Napoli e scivolare al terzo posto in classifica che non assicurerebbe più l’accesso diretto in Champions League. Una sfida delicatissima, che entrambe le squadre non possono permettersi di sbagliare, resa ancora più difficile dal fatto che un pareggio potrebbe sortire gli stessi effetti nefasti di una sconfitta. Parola d’ordine, quindi, non mollare: per entrambe le squadre, gran parte del campionato potrebbe dipendere da questa partita.

Icardi vs Dzeko sarà poi una sfida nella sfida tra due bomber più prolifici del campionato italiano: Edin Dzeko, che è in un momento di forma splendido, e Maurito Icardi, reduce da due giornate di squalifica e pronto a far tornare a parlare di sé a suon di gol.

Inter Roma in diretta Spalletti con il dubbio Manolas

Le motivazioni di entrambe le squadre rendono la sfida a dir poco imperdibile: per tale ragione sia i tifosi che gli appassionati di calcio in generale non vorranno perdersi per nessun motivo la super sfida tra Inter e Roma. Il popolo del web è già alla ricerca dei siti che trasmetteranno la partita in maniera del tutto legale e gratuita. Il tecnico Pioli è riuscito a trasformare l’Inter da una squadra piena di interessanti individualità, in un gruppo compatto e unito, adesso, dopo la cocente sconfitta contro la Juventus, i nerazzurri avranno la possibilità di misurare il loro effettivo valore contro un'altra big del campionato: la Roma di Spalletti.

Purtroppo Pioli, pur potendo contare sui rientri di Icardi e di Kondogbia, non potrà contare sul perno della difesa Miranda: al suo posto, qualora il tecnico nerazzurro riterrà opportuno scendere in campo con il 3-4-2-1, Pioli sembra intenzionato a affidarsi a Nagatomo nella difesa a tre, assieme a Medel e Murillo. Dall’ altra parte anche il tecnico Spalletti sembra poter voler optare per lo stesso modulo, con l’unico dubbio concernente il difensore Manolas, la cui disponibilità per la partita sarà valutata soltanto negli ultimi minuti.

Vedere Inter Roma in streaming

Tantissimi i siti web che permettono di vedere Inter Roma in streaming del posticipo di domenica sera che vedrà confrontarsi Inter e Roma: Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Orf, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, tutti siti che avendo acquistato in maniera legale e gratuita le partite del campionato italiano e che quindi potranno anche trasmettere Inter Roma. A questi siti vanno aggiunti anche Sky Go e Mediaset Play che garantiscono anche la telecronaca in italiano.