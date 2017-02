Inter Roma streaming. Come e dove vedere link

Rullo di tamburi, la ventiseiesima giornata di serie A ha il piacere di presentare in un menù sempre ricco di piatti deliziosi uno dei big match più attesi della stagione: Inter Roma, una sfida accesissima in cui si deciderà gran parte dei destini delle rispettive squadre. Una sfida da alta classifica che i tifosi di entrambe le squadre, ma anche tutti gli appassionati di calcio in generale, non vorranno perdersi per nessuna ragione al mondo. E proprio per questo motivo sono alla ricerca di come e dove vedere la partita, magari anche ricercando i link ai siti streaming.

Inter Roma un sogno in comune chiamato Champions League

Entrambe le squadre hanno un sogno in comune che si chiama Champions League. Da un lato la Roma, attualmente occupa il secondo posto in classifica, ma sente il fiato sul collo del Napoli diventare sempre più caldo; dall’altro l’Inter che attualmente è posizionata al quarto posto in classifica e sogna proprio un passo falso degli azzurri per potersi portare ancora più a ridosso del podio. Una sfida che potrebbe complicare i piani di chi uscirà dalla competizione a mani vuote: la parola d’ordine, dunque, è vincere, anche perché un pareggio, a conti fatti, avrebbe quasi lo stesso effetto nefasto di una sconfitta.

L’Inter, inoltre, potrà giocare questa partita anche con consapevolezza che alle 15.00 si affronteranno Napoli e Atalanta, ovvero la squadra che attualmente occupa la terza posizione e gli orobici di Gasperini che invece sono appaiati a quota 48 punti proprio insieme all’Inter. Insomma, una sfida delicatissima, in una giornata delicatissima, che potrebbe in sole 24 ore decidere gran parte dell’intera stagione. Il tecnico Pioli potrà contare sul gradito rientro di Maurito Icardi che dopo la squalifica di due giornate comminata dopo la partita contro la Juventus, è pronto a riprendersi la scena a suon di gol.

Ma dall’altra parte anche i giallorossi non sono privi di un bomber puro: Edin Dzeko, infatti, è un treno in corsa e stando ai numeri, ormai c’è più possibilità che faccia gol che resti a secco.

Inter Roma linea a tre in difesa per Pioli

E' evidente che la tensione si taglia con il coltello: i tifosi di entrambe le squadre non riescono più a pazientare e si sono già riversati copiosi sul web alla ricerca dei migliori siti che trasmetteranno la gara tra Inter e Roma in maniera del tutto gratuita e legale. Le due squadre, molto probabilmente, giocheranno entrambe con il 3-4-2-1: il tecnico Pioli, però, non potrà fare affidamento sul suo difensore più in forma, quel Miranda che in breve tempo è diventato uno dei pilastri difensivi più forti di Italia, al suo posto linea a tre per Pioli composta da Medel, Murillo e Nagatomo, con il terzino giapponese chiamato a fare il centrale.

Anche il tecnico della Roma Luciano Spalletti potrebbe avere problemi in difesa, dal momento che le condizioni di Manolas non danno ancora certezze e la sua disponibilità sarà varata soltanto poche ore prima del fischio di inizio.

Come e dove vedere Inter Roma in streaming

Se non avete deciso ancora come e dove vedere Inter Roma allora sappiate che, oltre a poter usufruire della diretta tv nel caso di un abbonamento alle televisioni a pagamenti, saranno molteplici i siti web che, avendo regolarmente comprato i diritti televisivi delle partite di serie A, potranno tranquillamente trasmettere la partita Inter Roma in streaming: Czech TV, Orf, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2; a cui vanno ggiunti anche Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme web di Sky e Mediaset Premium, che inoltre offrono anche la possibilità di usufruire della telecronaca in lingua italiana.