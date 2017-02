Inter Roma streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il big match della ventiseiesima giornata di campionato è senza dubbio Inter Roma, il posticipo di domenica sera che vedrà scontrarsi due delle squadre più in forma dell’intero panorama calcistico italiano. Una partita che dirà tanto sul prosieguo del campionato e che anche i tifosi che non riusciranno a vedere la gara allo stadio San Siro di Milano non vorranno perdersi per nessuna ragione al mondo, cercando già dove e come vedere, magari amche sul web i migliori siti che assicureranno lo streaming della gara.

Inter Roma una sfida tra due schiacciasassi

Da un lato l’Inter, che da quando è arrivato il nuovo tecnico Pioli ha cominciato a macinare punti su punti fino ad arrivare al quarto posto e rendere il sogno Champions Legue, ai tempi di De Boer solo una lontana chimera, un obiettivo tutto sommato ancora raggiungibile. Dall’altro la temibile Roma di Spalletti, la seconda forza del campionato, che oltre a inanellare successi su successi in serie A, sta anche andando avanti in Europa League, avendo in settimana superato il Villareal ai sedicesimi di finale e raggiungendo così gli ambitissimi ottavi.

Una sfida tra due schiacciasassi che dirà molto sul futuro di entrambe le squadre: una sconfitta, o anche un pareggio, potrebbe allontanare entrambi i club dai rispettivi obiettivi. La Roma, se non dovesse vincere, rischierebbe di farsi superare in classifica dal Napoli e perdere così l’accesso diretto in Champions League, passando per la lotteria dei preliminari, che già in estate si sono rivelati un incubo per i giallorossi. Anche l’Inter di Stefano Pioli, in caso di non vittoria, non solo potrebbe vedere il terzo posto allontanarsi troppo, ma rischierebbe anche di farsi superare in classifica da Lazio e Atalanta.

Inter Roma, previsioni in equilibrio

Insomma, una sfida da dentro o fuori, che i tifosi stanno già attendendo in maniera frenetica, ricercando su internet tutti i migliori siti web che trasmetteranno in maniera del tutto legale e gratuita Inter Roma. Una sfida tra due grandi squadre, due ottimi allenatori, e soprattutto due dei bomber più prolifici della serie A: il giallorosso Edin Dezko e il nerazzurro Maurito Icardi. Porprio per questo le previsioni della vigilia sono in equilibrio. Due stili diversi di giocare che però hanno lo stesso obiettivo, bucare la porta con una certa costanza.

Edin Dzeko è attualmente il capocannoniere della serie A e sembra ormai aver dimenticato l’ansia da prestazione che caratterizzava le sue giocate lo scorso anno; dall’altra parte Maurito Icardi, reduce da due giornate di squalifica comminate dopo la partita contro la Juventus, e che adesso vorrà sfogare tutta la sua rabbia per essere stato appiedato per due giornate, in pesantissimi gol contro la Roma. Insomma, lo spettacolo è assicurato e chi si aspetta di vedere una partita noiosa e con pochi gol sarà prontamente sbugiardato.

Dove e come vedere Inter Roma in streaming

Come vedere Inter Roma in streaming? Tantissimi i siti che trasmetteranno regolarmente il posticipo di domenica sera tra Inter e Roma. Esistono infatti molti siti esteri che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano e che quindi possono trasmettere senza problemi tutte le partite di serie A, senza incorrere nel rischio di pirateria e soprattutto garantendo un servizio totalmente gratuito. Siti come Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Czech TV, Orf, Sky Deutschland; a cui si sommano anche Sky Go e Mediaset Play che, tra le altre cose, offrono anche la telecronaca in italiano.

Un altro suggerimento per sapere dove vedere Inter Roma potrebbe essere quello dei siti dei bookmakers, ma anche in questo caso ci sono dei limiti. Bisogna iscriversi obbligatoriamente alla piattaforma e dimostraro di essere attivi.