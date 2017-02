Inter Roma streaming quando e come

Pronti, via. Tutto è pronto per Inter Roma, il big match della ventiseiesima giornata che corrisponderà anche con il posticipo di domenica sera. Fischio di inizio alle ore 20.45, Inter e Roma si giocheranno una grossa fetta di campionato in soli novanta minuti: in caso di sconfitta, infatti, entrambe le squadre rischieranno di compromettere i rispettivi obiettivi.

La tensione sale vertiginosamente ed è avvertita anche da coloro che vorranno vedere la sfida di San Siro e si stanno preparando a vedere una gara che sarà trasmessa sia in diretta tv che in streaming. Sarà quindi importante decidere quando e come seguire i novanta minuti di San Siro che si preannunciano davvero infuocati.

Inter Roma una sfida al cardiopalma

Inter e Roma sono due delle squadre più in forma del campionato di serie A. Per questo la partita si può considerare una sfida al cardiopalma. Da un lato la Roma è la seconda forza del campionato e sta dando lezioni di calcio sia in serie A, sia in Europa League, oltre a continuare la sua avventura in Coppa Italia.

Dall’altra parte l’Inter che, libera da impegni extra-campionato, si sta concentrando solo sulla sua corsa alla Champions League. Una stagione particolare per la squadra nerazzurra: cominciata con una campagna acquisti faraonica, proseguita con qualche intoppo di troppo nella gestione De Boer, per poi lanciarsi verso le zone più alte della classifica adesso che al timone della squadra c’è Stafano Pioli, allenatore giunto a Milano in punta di piedi e che in poco tempo ha trasformato una squadra composta da tante interessanti individualità, in un gruppo coeso, pronto a vincere sempre.

Una sfida resa ancor più interessante anche dalla posta in palio: per entrambe le squadre, infatti, un pareggio o una sconfitta, rischierebbe di sprecare il vantaggio accumulato fino ad ora. La Roma, in caso di non vittoria, rischierebbe di essere scavalcata dal Napoli e di scivolare al terzo posto; l'Inter, se non dovesse vincere, rischierebbe di farsi superare da Lazio e Atalanta e vedere i cugini del Milan portarsi a un pericolosissimo -1.

Inter Roma qualche problema per i due tecnici

Balzerà all’occhio il motivo per cui i tifosi di entrambe le squadre non vorranno perdersi questa partita per nessuna ragione al mondo. D’altronde sono già tantissime le persone alla ricerca del modo migliore di poter godere di Inter Roma in streaming, direttamente dal proprio divano, senza spendere neanche un centesimo.

La sfida si preannuncia più che interessante, le due squadre infatti possono vantare due degli attaccanti più in forma e prolifici di tutto il mondo. Da un lato, in maglia giallorossa Edin Dzeko, che sta attraversando una delle sue migliori stagioni da quando ha deciso di tirare calci a un pallone; dall'altra Maurito Icardi, il poeta maledetto, che dopo due giornate in tribuna perché squalificato dal giudice sportivo dopo la cocente sconfitta contro la Juventus, accumulando tanta rabbia agonistica che vorrà tramutare in gol pesantissimi da depositare nella porta giallorossa.

Ma, al netto di due attaccanti in ottima forma, qualche problema i due tecnici ce l’avranno sicuramente in difesa dal momento che Spalletti potrebbe non poter contare su Manolas e Pioli dovrà fare a meno di Miranda.

Quando e come vedere Inter Roma in streaming

Una sfida da dentro o fuori, in cui non saranno ammessi errori e che soprattutto anche chi non avrà la possibilità di raggiungere San Siro non vorrà perdersi. La domanda che ronza in testa a tifosi ed appassionati di fede nerazzurra e giallorossa sicuramente potrebbe essere: quando e come poter vedere quindi la sfida per la Champions tra Inter e Roma?

Oltre alla diretta tv, ma in questo caso bisogna aver sottoscritto un abbonamento con le televisioni a pagamento, si può provare con i siti che trasmetteranno regolarmente Inter Roma in maniera del tutto gratuita e legale in streaming: Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Austria, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, tutti siti che avendo acquistato i diritti televisivi del campionato di serie A, possono tranquillamente trasmettere anche Inter Roma. A questi siti vanno aggiunti anche Sky Go e Mediaset Play che assicurano anche la telecronaca in lingua italiana.