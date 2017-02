Streaming Sassuolo Milan: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Domenica alle ore 15.00, la ventiseiesima giornata di campionato vedrà affrontarsi al Mapei Stadium Sassuolo e Milan, in una sfida che potrebbe significare moltissimo per i rossoneri allenati da Vincenzo Montella che, approfittando del calendario favorevole, potrebbero rilanciarsi in classifica e avvicinarsi alla zona Europa League. Per tale ragione tutti i tifosi che non riusciranno a raggiungere lo stadio emiliano sono già alla ricerca dei migliori siti per godere live gratis dello streaming della partita. Oppure seguire in diretta tv la gara di San Siro comodamente accomodati in poltrona nel salotto delle proprie abitazioni.

Sassuolo Milan un’occasione da non perdere

Il Milan di Montella, dopo un girone d’andata a dir poco eccezionale, che ha visto i rossoneri occupare le zone più alte della classifica e alzare la Supercoppa Italiana ai danni della Juventus sconfitta a Doha, ha subìto una battuta d’arresto a gennaio che ha un ridimensionato i piani rossoneri. Adesso l’Europa sembra molto più lontana, eppure, il Milan già da un paio di partite è tornato a ruggire, tornando a fare punti con un pareggio contro la diretta avversaria Lazio e una vittoria ancora più importante contro la Fiorentina: adesso la speranza di qualificarsi in Europa League è ancora viva.

Quella di Reggio Emilia quindi sarebbe un’occasione da non perdere. Molto dipenderà da questa giornata di campionato: due dirette avversarie dei rossoneri, infatti, saranno impegnate in match proibitivi che potrebbero riaprire ogni discorso qualificazione europea. L’Atalanta di Gasperini, infatti, sarà impegnata a Napoli, mentre l’Inter ospiterà la Roma nel posticipo di domenica: una sconfitta delle due squadre nerazzurre, se accompagnate da un successo contro il Sassuolo, porterebbe il Milan a un solo punto di distanza dai cugini interisti e dagli orobici, attualmente appaiati a quota 48 punti.

Certo, ci sarà da capire anche cosa farà la Lazio che affronterà in casa l’Udinese e dall’alto dei suoi 47 punti potrebbe scavalcare tutti e conquistare il quarto posto in solitaria: ma anche in questo caso il Milan sarebbe a un passo dall'Europa League.

Sassuolo Milan Deulofeu ed Ocampos dal primo minuto

Partita da non sbagliare, dunque, quella contro il Sassuolo. Per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre avvertono la tensione crescere minuto dopo minuto e, coloro che non riusciranno a raggiungere il Mapei Stadium, cercheranno in tutti i modi almeno di non perdersi la diretta streaming di Sassuolo Milan su uno dei tanti siti che trasmettono la gara in maniera del tutto gratuita e legale. Il tecnico Montella sembra sempre più orientato a lanciare i nuovi acquisti Deulofeu e Ocampos dal primo minuto, con l’ex Barcellona a giocare da falso nueve e l’ex Genoa ad agire sull'esterno mancino: a farne le spese è Bacca che non sta attraversando il suo miglior periodo di forma.

Anche dall'altro lato, il tecnico Eusebio Di Francesco sta decidendo chi sarà l'attaccante più adatto alla partita: in pole position c'è Defrel, reduce dall'ottima doppietta della scorsa settimana che ha messo ko l'Udinese.

Vedere Sassuolo Milan in streaming

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano all’estero possono trasmettere le partite di Serie A. Per questo molti, per rispondere al quesito quando e come vedere Sassuolo Milan in streaming in maniera del tutto legale e gratuita, si organizzeranno con lo streaming. La2, Czech TV, Rtl, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che offrono il vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming.

Da tenere in considerazione anche l’offerta di Now Tv che permette di vedere la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni e la possibilità di consultare i siti dei bookmakers che, non sempre, ma potrebbero trasmettere anche partite della Serie A.