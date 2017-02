Sassuolo Milan streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il Sassuolo di Di Francesco da un lato, il Milan di Vincenzo Montella dall’altro, entrambe le squadre hanno una cosa in comune: entrambe vengono da un periodo buio e sono mosse principalmente dalla voglia di dimostrare al mondo di essere più forti di quanto dica la classifica. Un match dal sapore affascinante, che sta già attirando l’interesse di tantissimi tifosi che si stanno industriando su dove e come vedere i novanta minuti del Mapei Stadium. Chi non ha un abbonamento alle televisioni a pagamento non potrà fare altro che avviare la ricerca dei siti web dove vedere lo streaming di Sassuolo Milan.

Sassuolo Milan rossoneri a caccia dei tre punti

Il Milan è reduce da un periodo altalenante. A dispetto di un 2016 da urlo, che ha visto i rossoneri occupare le posizioni più auliche della classifica, nonché di alzare al cielo la Super Coppa Italia strappata dalle mani alla Juventus a Doha, il 2017 ha fortemente ridimensionato le ambizioni rossonere. Adesso il Milan si ritrova a 44 punti, ovvero a quattro lunghezza dal quarto posto occupato attualmente da Atalanta e Inter: ma attenzione, il calendario è particolarmente favorevole al Milan.

L’Atalanta di Gasperini, infatti, andrà a far visita al Napoli, mentre l’Inter ospiterà la Roma: in caso di sconfitta di entrambe le squadre, con un successo contro il Sassuolo, il Milan potrebbe portarsi a un solo punto dalle sue due dirette avversarie, ma c'è da considerare anche che la Lazio, attualmente a 47 punti, con una vittoria contro l'Udinese, potrebbe scavalcare tutti e portarsi da solo al quarto posto in classifica.

Per questo motivo i rossoneri sono a caccia dei tre punti. Da ottenere ad ogni costo. In ogni caso, dopo questa giornata, il Milan potrebbe riaccendere in un sol colpo le speranze europee del club rossonero.

Sassuolo Milan Di Francesco sceglie Defrel

I tifosi rossoneri sanno che questa gara sarà un passaggio cruciale di tutta la stagione e per tale motivo sono già alla ricerca dei migliori siti web che possano trasmettere in streaming la partita tra Sassuolo e Milan. Il tecnico Montella sa che dovrà fare una partita accorta, dal momento che il Sassuolo è, a dispetto dei pochi punti raccolti sinora in campionato, una squadra che esprime uno dei migliori calci in Italia, sempre pronta ad attaccare e capace di ribaltare il risultato in ogni momento della partita.

Vincenzo Montella sa benissimo che l'equilibrio sarà la vera chiave tattica della gara, ovvero il Milan sarà chiamato a fare maggiore possesso palla stando però ben attento a non concedere il fianco alle pericolose ripartenze dei neroverdi. Anche per questo motivo, con ogni probabilità, il tecnico di Pomigliano d’Arco opterà per Deulofeu in qualità di falso nueve, piuttosto di Bacca che invece si accomoderà in panchina.

Con l'ex Barcellona in campo, sarà Ocampos ad agire sulla fascia sinistra, mentre Suso agirà sull'out opposto. Anche Di Francesco sembra orientato a scegliere Defrel anche in virtù della splendida doppietta che è valsa l'ultima vittoria contro l'Udinese. Matri siederà quindi molto probabilmente in panchina.

Dove e come vedere Sassuolo Milan in streaming

Saranno tantissimi i tifosi che si stanno chiedendo dove vedere Sassuolo Milan, se a casa seduti comodamente sul divano di casa propria oppure in locali, da amici o ancora sui dispositivi mobili. Anche Sassuolo Milan potrà essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium attraverso le piattaforme streaming Sky Go e Premium Play. Soluzione valida solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ovviamente. Now TV, invece, permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

In questo modo la partita si potrà vedere anche su cellulari e tablet Android o Apple. Tim propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si può optare per la scelta sul web di alcuni canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

Per esempio UzReport TV in Uzbekistan, Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, BT Sport e ITV nel Regno Unito, RCN TV in Colombia, Ukrayina in Ucraina, BHRT e Televizija OBN in Bosnia ed Erzegovina, bTV Action in Bulgaria, CCTV in Cina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che presentano alcuni limiti non trascurabili.