Sassuolo Milan streaming quando e come

Sassuolo e Milan sono pronte per darsi battaglia nel match. Quando? Domenica alle 15.00 in una partita valida per la ventiseiesima giornata di serie A. Saranno diversi i modi su come i tifosi di entrambe le squadre, che non potranno recarsi allo stadio, potranno seguire la propria squadra del cuore comodamente da casa, grazie a uno dei tantissimi siti che trasmettono in streaming la partita senza il bisogno di spendere un quattrino.

Sassuolo Milan Europa League nel mirino

All'inizio della stagione, anche i tifosi rossoneri più sfegatati, non avrebbero scommesso neanche un nichelino sulla stagione del Milan. Se gli ultimi anni erano stati a dir poco deludenti, soprattutto per un club la cui dimensione naturale dovrebbe essere la Champions League, quest’anno si candidava ad essere ancora più mesto. Eppure il nuovo tecnico Vincenzo Montella, pur non potendo contare su una rosa faraonica, è riuscito a valorizzare alcuni giovani, a rispolverare alcune chiocce, e a dare da subito un’identità ben precisa a una squadra che è riuscita a disputare un girone d’andata da favola, coronato dalla vittoria della Super Coppa Italiana contro la Juventus.

Eppure, dopo una prima fase molto positiva, il Milan è riuscito a dilapidare tanti punti accumulati in un inizio 2017 a dir poco disastroso. Fortunatamente la sbandata non è durata a lungo e adesso, dopo l’importante pareggio contro la Lazio, e l’ancor più importante successo contro la Fiorentina, l’Europa League, seppur lontana, è un sogno ancora raggiungibile. Soprattutto perché la 26esima giornata vedrà affrontarsi anche Napoli Atalanta e Inter Roma, tutte squadre davanti al Milan: in caso di sconfitta delle due nerazzurre e di successo dei rossoneri, la squadra di Montella si ritroverebbe a un solo punto di distanza da Atalanta e Inter.

E il discorso Europa League, da sempre nel mirino rossonero, sarebbe più che riaperto, anche se c’è da fare i conti anche con la Lazio che battendo l’Udinese potrebbe approfittarne e portarsi al quarto posto in solitaria.

Sassuolo Milan previsioni in equilibrio

Proprio per tale ragione i tifosi di entrambe le squadre avvertono l'importanza del match e sono già alla ricerca spasmodica del miglior sistema per poter vedere Sassuolo-Milan in diretta streaming. Sarà di vitale importanza anche la chiave tattica della gara: Montella sa che non ci si può fidare dei neroverdi e cercherà di fare possesso palla e al contempo di non esporsi troppo ai contropiede degli avversari. Per questo motivo, con ogni probabilità, l'agile Deulofeu sarà preferito al più statico Carlos Bacca nel ruolo di prima punta, mentre sulle fasce il tridente sarà completato da Ocampos e Suso.

Anche Di Francesco dovrà scegliere a chi affidare le chiavi dell'attacco del Sassuolo e in pole position c'è Defrel che, dopo la splendida doppietta cha ha affondato l'Udinese nell'ultima partita, potrebbe essersi meritato un'altra chance da titolare. Le previsioni della vigilia comunque sono in equilibrio.

Quando e come vedere Sassuolo Milan in streaming

C’è tanta curiosità, mista anche a un po’ di inquietudine nei supporters del Milan che vorrebbero che la gara iniziasse il più presto possibile per conoscere se i rossoneri hanno rosicchiato qualche punticino alle rivali dirette che devono superare test molto più difficili. Sono già iniziate le ricerche per capire quando e come vedere Sassuolo Milan in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland La2, Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano.

Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni. Da considerare anche la possibilità di sfruttare i siti dei bookmakers stranieri. Ma bisogna conoscere i limiti che questa opportunità comporta.