Chievo Pescara streaming

La giostra di Zemanlandia che questa volta è atterrata a Pescara è attesa alla prova della verità. Il rotondo successo conseguito contro il Genoa sette giorni orsono ha restituito certamente entusiasmo a una piazza depressa che si era lasciata andare anche ad atti vandalici nei confronti del Presidente Cristiani e dell’ex allenatore Oddo.

Adesso che la prima vittoria sul campo è arrivata, quella con il Sassuolo infatti era stata frutto delle decisioni del Giudice Sportivo che aveva punito un’irregolarità degli emiliani, bisogna capire se si è trattato di un fuoco di paglia oppure, al di là di questa stagione che ormai sembra compromessa, ci sono le prospettive per rifondare subito un ciclo vincente e provare a tornare subito grandi.

Chievo Pescara, che si potrà vedere anche in streaming per chi lo volesse, sarà quindi un test probante per gli abruzzesi contro una squadra che anche contro il Napoli, pur perdendo, ha dimostrato di avere valori importanti e non sarà molto disposta a perdere la seconda gara consecutiva davanti al proprio pubblico.

Chievo Pescara ancora out Pellissier

Mister Maran in vista della sfida contro il Pescara riabbraccia Cesar che ha recuperato dall’influenza e potrebbe quindi essere regolarmente schierato in campo. Dainelli, Spolli e Gamberini invece si giocheranno le due maglie ancora disponibili nel centrocampo clivense. Ancora out Pellissier, alle prese con il lento e graduale recupero dal problema al flessore destro che lo sta tenendo fuori dai campi di gioco da diverse settimane.

Meggiorini dovrebbe quindi prendere il posto nell’attacco gialloblù insieme ad Inglese, ma Maran ha pensato già al piano B: De Guzman o Izco con Birsa dietro ad un’unica punta.

Chievo Pescara Campagnaro non disponibile

Zeman dovrà rinunciare ancora a Gilardino e Bahebeck che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e in settimana hanno svolto lavoro differenziato. Anche Campagnaro non sarà disponibile per la trasferta di Verona viste le sue condizioni fisiche ancora precarie.

Il boemo dovrà poi scegliere se schietare Bovo o Coda in difesa, Bruno o Brugman a centrocampo. Ma sembrerebbe certo che il tecnico che è subentrato a Massimiliano Oddo si voglia affidare agli stessi uomini che hanno conquistato la prima vittoria stagionale, sul campo, la settimana scorsa contro il Genoa di Juric.

Vedere Chievo Pescara in streaming

Chievo Pescara può essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, grazie alla piattaforma streaming Sky Go e Premium Play che trasmette le immagini delle partite in maniera del tutto gratuita solo per gli abbonati però. Sarà possibile quindi vedere Chievo Pescara su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad anche scegliendo l’offerta messa in campo da Now TV, che rientra nella galassia Sky, ma consente di acquistare anche una singola gara senza per questo richiedere un abbonamento e tenendo gli stessi standard qualitativi del canale satellitare.

Tim invece propone ai suoi clienti la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare al costo di 1,99 euro. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si trovano su Internet diversi canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web.

Qualche esempio sui siti che potrebbero trasmettere Chievo Pescara? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Da non dimenticare la possibilità offerta dai siti dei bookmakers che però presentano una serie di limiti non trascurabili.