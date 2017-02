Crotone Cagliari streaming

Crotone Cagliari sarà un appuntamento molto delicato per i calabresi. La classifica parla chiaro e non consente più di abbandonarsi a facili illusioni. I pitagorici saranno costretti a vincere per recuperare qualche punticino all’Empoli impegnato nella proibitiva trasferta di Torino contro la Juventus e al Palermo che contro la Sampdoria non avrà certo vita facile pur giocando tra le mura amiche del Barbera.

Insomma ci sarà da soffrire per i pitagorici ma Nicola sa come motivare i suoi ragazzi e lo ha dimostrato nelle partite contro Juventus e Roma perse si, ma con molta dignità da una squadra che ha sempre dato tutto in campo senza mai risparmiarsi. Sono in tanti i tifosi delle due squadre che non potranno accomodarsi sulle tribune del piccolo stadio crotonese e quindi sono alla ricerca delle informazioni per capire dove vedere la partita.

Anche in questo caso si potrà utilizzare lo streaming che consente di seguire l’evento sui propri dispositivi mobili in qualsiasi luogo, basta avere una buona connessione a internet e il gioco è fatto.

Crotone Cagliari Sampirisi e Martella in panchina

Nicola in vista della delicata sfida al Cagliari deve fare i conti con l’assenza di Ferrari. Un bel grattacapo per il tecnico dei pitagorici che sta pensando a quale possa essere la soluzione migliore per ovviare a questa assenza. Le indiscrezioni che trapelano fanno pensare che comunque verrà confermata la linea a quattro con Claiton titolare e Mesbah a sinistra con Sampirisi e Martella in panchina.

Anche le condizioni di Rohden non lasciano tranquilli per domenica. Ma se non dovesse recuperare sono già pronti Tonev ed Acosty. Bisognerà vedere su quale dei due verrà impiegato dal primo minuto. Se invece il tecnico deciderà di inserire Dussenne al posto di Trotta è inevitabile il passaggio al modulo 5-4-1.

Crotone Cagliari Ceppitelli e Farias non saranno a disposizione

Ceppitelli e Farias, non saranno a disposizione di Rastelli che dovrà rinunciare anche Faragò e Melchiorri, che non hanno ancora smaltito i rispettivi infortuni e non saranno arruolabili per domenica. Murru dovrebbe essere preferito a Capuano per far parte della difesa a quattro che Rastelli sta pensando di schierare.

Dessena e Di Gennaro invece occuperanno regolarmente la loro posizione in mediana. Sau e Borriello saranno gli attaccanti assistiti da Joao Pedro. Barella, stando alle voci che circolano tra i rossoblù potrebbe invece essere schierato a sorpresa.

Crotone Cagliari streaming come vedere la partita

Anche Crotone Cagliari può essere vista in diretta live streaming in italiano su Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest’anno offrono gratuitamente, solo per gli abbonati ovviamente, i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma per vedere Crotone Cagliari si può valutare anche la possibilità di usufruire dell’offerta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare.

Oppure per capire come vedere la partita bisogna ricercare pazientemente sul web i siti dei canali satellitari stranieri che, avendo acquistato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero possono mandare le immagini sui propri siti web. Qualche esempio su come vedere la partita Crotone Cagliari?

In Bulgaria bTV Action, in Colombia RCN TV, nel Regno Unito BT, Sport e ITV, Venezuela Meridiano Television, in Ucraina Ukrayina e Televizija OBN, in Bosnia ed Erzegovina BHRT in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine c’è anche l’offerta dei portali dei bookmakers che presentano alcuni paletti non trascurabili come l’obbligo di iscrizione alla piattaforma e quello di essere attivi con le puntate.