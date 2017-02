Fiorentina Torino streaming

Dimenticare l’Europa League e farlo in fretta. La pesante batosta subita giovedì sera nel match di ritorno dei sedicesimi di finale della seconda competizione continentale potrebbe avere ripercussioni molto serie per la restante parte della stagione. Che per la Fiorentina poteva già considerarsi al di sotto delle aspettative.

Figuriamoci adesso che è svanito, nel peggiore dei modi, quello che poteva considerarsi l’unico obiettivo ancora perseguibile. L’unico a poter dare gli stimoli giusti per tentare un’impresa anche in campionato. E invece tutto si è spento in una notte di febbraio. Fiorentina Torino potrebbe essere quindi una sorta di rivincita, la partita in grado di cancellare amarezze e delusioni e dare un segnale anche ai tifosi. I viola ci sono e proveranno a centrare il difficilissimo obiettivo di una qualificazione europea. Ma Paulo Sousa, che a questo punto non può più accampare alibi o scuse per questo fallimento, riuscirà da qui alla fine del campionato ad accantonare liti e polemiche e provare a fare solo il bene della Fiorentina?

I giocatori sono pronti a seguirlo pur sapendo che il tecnico portoghese ha già la valigia pronta da un bel pezzo e a fine stagione saluterà tutti, o forse non proprio tutti, e volerà via? Le malelingue addirittura profetizzano un suo atterraggio a Torino proprio nel fortino degli odiati avversari bianconeri. Un po’ quello che è successo a Higuain col Napoli o a Pjanic con la Roma. Staremo a vedere. di certo il Torino di Mihajlovic non è in vena di regali e renderà la sfida del Franchi un altro inferno dal quale tirarsi fuori. In streaming o in diretta tv, sulle piattaforme delle televisioni a pagamento o sui siti internet. Sono tanti i modi per seguire questi novanta minuti che si preannunciano davvero intensi.

Fiorentina Torino si rivede Tomovic

Sousa starebbe pensando a dei correttivi rispetto alla formazione solita. Si rivede in difesa Tomovic che farebbe reparto insieme a Rodriguez e Astori. A centrocampo sugli esterni Chiesa e Olivera, con Borja Valero che rimpiazza lo squalificato Vecino a fianco di Badelj. Dietro a Kalinic ci sono Bernardeschi e uno tra Ilicic e Saponara.

Mihajlovic si presenterà all’appuntamento del Franchi con il 4-3-3. Nella difesa a quattro i terzini sono Zappacosta e Barreca, con Ajeti e Moretti a fare da centrali. Benassi e Baselli mezz’ali mentre Valdifiori è favorito su Lukic per occupare la cabina di regia. Davanti il tridente sarà quello classico formato da Falqué, Belotti e Ljajic.

Mediaset Premium trasmetterà in diretta tutte le partite casalinghe e in trasferta di Roma, Juventus, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Genoa e Fiorentina. Sky l’intero campionato. Per vedere Fiorentina Torino in streaming si potrà scegliere Sky Go sul tuo pc, Mac o device mobile, ma in questo caso bisognerà essere abbonato da almeno un anno. Now Tv, invece, una stella della costellazione Sky, permette di vedere le partite, anche su PlayStation e Xbox, in prova gratuita per quattordici giorni.

Gli abbonati a Mediaset Premium potranno utilizzare la piattaforma streaming Premium Play. Inoltre lo sponsor della Serie A, Tim offre l’applicazione ufficiale, al costo una tantum di 9,99 euro, puoi seguire le cronache in tempo reale delle partite e vederne le azioni salienti e i gol. Se invece vuoi seguire solo poche partite c’è Serie Tim Tv, applicazione disponibile per dispositivi mobili e che può essere usata tramite un collegamento wi-fi o attraverso la propria rete dati. Il costo parte da 1,99 per seguire una singola partita.

Oppure resta l’ipotesi dei siti delle emittenti delle tv satellitari stranieri che potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale avendo acquistato all’estero le partite del campionato italiano. Per esempio Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Venezuela Meridiano Television, in Colombia RCN TV, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Costa Rica Teletica, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV.

Oppure bisogna rivolgersi ai siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere le immagini di alcune partite. In questo caso, però, sarà necessario iscriversi alla piattaforma e dimostrarsi attivi, cioè puntare con una certa continuità.