Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Madia, Bonaccini, Gros Pietro

Mentre si attendono gli atti ufficiali definitivi sulle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, mentre si continua a discutere della necessità di andare oltre queste misure, impegnandosi su ulteriori novità per le pensioni che siano più profonde, continuano ad arrivare ultime notizie di casi e intenzioni di lavoro su misure assistenziali e stesse novità per le pensioni che, seppur positive, contribuiscono a creare ulteriore squilibrio sociale, piuttosto che appianarlo, definendo novità ancora solo per alcuni e non per tutti.

Le ultime affermazioni del ministro Madia e impatto su novità per le pensioni

Chiare e decise le intenzioni del ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, sulle prossime mosse da attuare: stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, la Madia avrebbe chiaramente affermato di voler studiare nei prossimi tre mesi, per l'ultimo decreto attuativo della P.A., le modalità di applicazione del turn over nella P.A., una notizia che potrebbe certamente risultare positiva ma che creerebbe ulteriori differenziazioni rispetto alle regole pensionistiche generali. Non esiste, e al momento non si prospetta nemmeno, la possibilità di approvazione di novità per le pensioni che siano in grado di avviare un turn over a lavoro per tutti, motivo per il quale se pur definito potrebbe essere bloccato. Del resti, la stessa intenzione di avvio del turn over per un ricambio generazionale a lavoro era stato annunciato anche a inizio dell’iter per le novità per la P.A., poi infatti bloccato dal Dicastero del Tesoro.

Le ultime posizioni di Bonaccini e conseguenze per novità per le pensioni

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna, ha introdotto una forma di assegno universale per cittadini residenti nella Regione da almeno due anni, con un reddito Isee inferiore a 3 mila euro all'anno possano, e del valore massimo di 400 euro mensili valido per 12 mesi. L’introduzione dell’assegno universale in Emilia romagna rappresenta certamente una decisione positiva, a livello locale, ma che crea ulteriori differenziazioni sociali e squilibri che, al contrario, dovrebbero essere appianati. Ma senza un provvedimento universale per tutti che parte dall’esecutivo, questi squilibri sociali difficilmente tenderanno ad attenuarsi, non solo per quanto riguarda aiuti sociali ad alcuni erogati e ad altri no, ma anche in riferimento alle novità per le pensioni necessari per cercare di risolvere quel conflitto generazionale oggi esistente tra lavoratori più anziani, costretti a lavorare sempre più a lungo a causa delle attuali norme pensionistiche, e i più giovani, purtroppo fuori dal mondo occupazionale.

Le ultime posizioni di Gros Pietro e impatto su novità per le pensioni

Ulteriori diseguaglianze e squilibri sociali potrebbero risultare anche dalle ultime notizie riguardanti le novità pronte a partire nel gruppo Intesa. Il presidente di Intesa, Gros Pietro, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, avrebbe firmato un nuovo accordo che prevede, tra le altre misure, la possibilità di part time per chi è vicino al raggiungimento dei normali requisiti pensionistici. Stando a quanto deciso, infatti, i dipendenti che maturano il i requisiti pensionistici entro il 2018 potranno andare in pensione prima percependo con il 75% della retribuzione annua lorda, a condizione che vengano assunti nuovi giovani; e chi raggiungerà l’età di 60 anni tra il 2019 e il 2020 potrà passare al part time continuando a percepire regolare pagamento dei contributi previdenziali e per ogni due persone in part time al 50% sarà assunto un nuovo giovane a tempo pieno. Ma le novità di Intesa non finiscono qui, perché tra gli altri provvedimenti rientranti nell’accordo vi sarebbe anche un nuovo piano di assunzione di 400 promotori finanziari e tutti questi lavoratori potranno beneficiare delle misure assistenziali previste dall’azienda. Potremmo dire, dunque, un caso più unico che raro di sostegno al prepensionamento e garanzia di tutele e assistenza.